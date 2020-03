Sondaggi politici: la Lega cala al 27,2%, Pd al 22%, M5S al 15,7%

Dopo una settimana di tregua, la Lega torna a scendere nelle intenzioni di voto e cala al 27,2%, portandosi a poco più di 5 punti dal Pd (22%). È quanto emerge da un sondaggio Ixè per Rai – Cartabianca. Si conferma, in questa fase caratterizzata dall’emergenza sanitaria, il rafforzamento dell’area di governo, sia in termini di consenso dei partiti di maggioranza, che di fiducia nei leader.

In merito agli altri partiti, il M5s si attesta al 15,7% contro il 15,4% della scorsa settimana. Fratelli d’Italia è leggermente in calo al 13,4%, Forza Italia cresce al 6,2%. Italia Viva scende al 2,8% a pari merito con La Sinistra.

Quanto al grado di fiducia degli italiani nei leader il presidente del Consiglio Giuseppe Conte resta saldamente in testa (40%) seguito dal segretario dem Nicola Zingaretti al 28% e da Luigi Di Maio al 22%. Renzi si attesta intorno al 12% e per quanto riguarda le opposizioni i leader sono relativamente stabili rispetto alla rilevazione precedente: Meloni registra una percentuale pari al 33, Salvini al 31, Berlusconi al 18.

Rispetto al coronavirus, si registra un riassorbimento della preoccupazione: solo il 14% si dice seriamente preoccupato, mentre il 49% esprime una preoccupazione moderata. Cresce, di conseguenza, la quota di italiani che ritiene che nel Paese si sia generato un eccessivo allarmismo (59%). Allo stesso modo si rafforza la convinzione che questa situazione avrà gravi ripercussioni economiche (64%).