di Max Brod

(WSC) ROMA – Con questo articolo comincia la sua collaborazione a Wall Street Cina un analista politico indipendente, che ha scelto per ora di tenere celata la sua identità. Proprio mentre il ministro degli esteri dell’Ucraina Kuleba attacca violentemente Macron dicendo: ‘Umilia i francesi’ – il presidente della Francia chiede di non umiliare la Russia – è evidente che il ruolo di Macron sarà centrale in qualsiasi futuro negoziato tra Putin e Zelensky per por fine alla guerra.