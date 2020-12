Italiani popolo di ignoranti, il 50% ha appena la terza media

(WSC) ROMA – Gli italiani hanno poca cultura. Lo afferma una indagine Istat, il Censimento fatto dall’istituto di statistica relativo al 2019. Ben la metà degli italiani non vanno oltre la terza media. Inoltre, per quanto riguarda il diploma o la qualifica professionale, soltanto il 35,6% degli italiani ne sono in possesso.

Un cittadino su tre raggiunge la qualifica o il diploma, una media decisamente bassa rispetto a quella europea.

C’è anche un 16% di italiani che si ferma alle scuole elementari e un 4,6%, tra gli anziani, che è analfabeta o alfabeta ma senza alcun titolo di studio.

Va aggiunto che fino a 60 anni fa il livello di analfabetismo in Italia era molto alto. Diminuiscono poi gli alunni che non terminano gli studi. Tuttavia l’ultima indagine Istat spiega bene i recenti andamenti della società italiana: ecco da dove nascono il populismo in politica, il dilagare dei social, le fake news e le teorie della cospirazione.