Bill Gates su Bitcoin: “Se avete meno soldi di Elon, dovreste stare attenti”

Bill Gates ha condiviso il suo scetticismo su Bitcoin, distinguendosi da altri big del settore tecnologico e celebrità che hanno abbracciato senza se e senza ma la criptovaluta. Gates ha espresso preoccupazione per la natura volatile di Bitcoin, in particolare per come il suo valore potrebbe essere significativamente influenzato dall’attività sui social media, citando in particolare i post del CEO di Tesla Inc. Elon Musk su X come esempio di fattori che possono influenzare i prezzi.

Nel 2021, Tesla ha investito 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin, facendone aumentare il prezzo. Tesla ha venduto il 10% delle sue partecipazioni nel marzo 2021 per oltre 250 milioni di dollari quando Bitcoin ha superato i 60.000 dollari. Nonostante un calo del 20% delle azioni di Tesla, la società ha mantenuto un significativo portafoglio Bitcoin.

Nel giugno 2022, durante un minimo del mercato, Tesla ha venduto circa il 75% delle sue partecipazioni per aumentare le riserve di liquidità. Questa mossa ha coinciso con il crollo del prezzo di Bitcoin sotto i 20.000 dollari. Il valore di Bitcoin è aumentato di quasi il 150% nel 2023, portando a speculazioni su potenziali mancati profitti per Tesla, stimati in circa 500 milioni di dollari. Coindesk riferisce che nel 2024 Tesla detiene Bitcoin per un valore di oltre 387 milioni di dollari.

In un video su YouTube recentemente riemerso, Gates ha sottolineato i rischi associati alla volatilità di Bitcoin, in particolare per le persone che potrebbero non disporre di risorse finanziarie sostanziali. “Elon ha un sacco di soldi ed è molto sofisticato, quindi non mi preoccupo che il suo Bitcoin salga o scenda in modo casuale”, ha detto Gates. “Se hai meno soldi di Elon, probabilmente dovresti stare attento.”

Questa affermazione sottolinea la preoccupazione di Gates nei confronti degli investimenti in criptovalute da parte di coloro che non possono permettersi perdite significative.

La discussione ha riguardato anche le implicazioni e le sfide più ampie della criptovaluta, comprese le preoccupazioni legate alla mancanza di regolamentazione e al potenziale uso improprio. Gates ha sottolineato la natura decentralizzata delle criptovalute come Bitcoin e il loro potenziale nel facilitare transazioni anonime e irreversibili. Queste caratteristiche, secondo Gates, pongono rischi non solo per la stabilità finanziaria ma anche in termini di possibilità di attività illecite.

Tuttavia, Gates ha riconosciuto i potenziali vantaggi delle valute digitali, soprattutto quando sono coinvolte trasparenza e regolamentazione. Ha sottolineato il lavoro della Fondazione Bill & Melinda Gates nel promuovere iniziative di valuta digitale che consentano transazioni trasparenti. Tali sforzi, ha osservato Gates, si sono rivelati cruciali per erogare in modo efficiente fondi alle persone bisognose, in particolare nei paesi più poveri, durante la pandemia.

Segnalato da Nakatomy