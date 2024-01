Trump: “Per colpa di Biden, siamo sull’orlo della terza guerra mondiale”

Domenica Trump ha scritto: “Questo sfrontato attacco agli Stati Uniti è l’ennesima conseguenza orribile e tragica della debolezza e della resa di Joe Biden. Questo attacco non sarebbe MAI avvenuto se fossi stato Presidente, nemmeno una possibilità. Proprio come l’attacco di Hamas contro Israele, sostenuto dall’Iran, non sarebbe mai avvenuto, la guerra in Ucraina non sarebbe mai avvenuta, e proprio ora avremmo la pace in tutto il mondo. Invece siamo sull’orlo della Terza Guerra Mondiale”.

