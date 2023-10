Ray Dalio: “La guerra Israele-Hamas aumenta il rischio di un conflitto mondiale”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è atterrato in Israele mentre la tensione è altissima, dopo che un’esplosione in un ospedale di Gaza ha ucciso almeno 500 persone. Incolpando Israele per quello che hanno definito un attacco, i leader di Giordania, Egitto e Autorità Palestinese hanno annullato il vertice con Biden previsto per mercoledì ad Amman, atto che non ha precedenti nella turbolenta storia del Medio Oriente. Proteste anti-israeliane sono scoppiate in diverse grandi città della regione.

Ray Dalio, il miliardario fondatore di Bridgewater Associates – il più grande hedge fund del mondo – afferma che il conflitto Israele-Hamas potrebbe innescare ulteriori scontri in altri luoghi, con il rischio di una guerra mondiale che includa Stati Uniti e Cina salito al 50%.

“Secondo me, questa guerra presenta un alto rischio di portare a numerosi altri conflitti di diverso tipo in diversi luoghi, ed è probabile che abbia effetti dannosi che si estenderanno oltre quelli in Israele e Gaza”, ha scritto Dalio, che è anche uno storico della finanza, in un post su LinkedIn intitolato “Un altro passo verso la guerra internazionale”.

“Principalmente per queste ragioni, mi sembra che le probabilità di transizione da conflitti contenuti a una guerra mondiale calda più incontrollata che includa le maggiori potenze siano aumentate dal 35% a circa il 50% negli ultimi due anni”, scrive il fondatore di Bridgewater e l’autore di “Principi per affrontare il cambiamento dell’ordine mondiale: perché le nazioni hanno successo e falliscono”.

Da diversi anni Dalio lancia l’allarme sulle crescenti tensioni all’interno e tra i paesi. Nel suo ultimo post su LinkedIn, ha affermato che gli Stati Uniti e la Cina sono “sull’orlo” di una cosiddetta guerra calda – e la diffusione del conflitto Israele-Hamas potrebbe portare le nazioni a oltrepassare il limite in un conflitto militare.

Dalio, esperto di cambiamenti di potere globali e cicli storici, ha affermato che i conflitti Israele-Hamas e Russia-Ucraina saranno probabilmente “brutali fino alla fine” quando una delle parti emergerà come chiaro vincitore e che per questo tipo di conflitti “è più probabile che si diffondano piuttosto che diminuiscano”. “E mi sembra che la guerra tra Israele e Hamas sia un altro classico, sfortunato passo verso una guerra internazionale più violenta e globale.”

Dalio inquadrava le due guerre come parte di una più ampia lotta per il potere che avrebbe definito il nuovo ordine mondiale. Le attuali tensioni tra Stati Uniti e Cina sono ancora gestibili e non si trasformeranno necessariamente in una vera e propria guerra. Ma secondo Dalio se scoppiasse un confronto diretto e i morti cominciassero ad aumentare, ciò aprirebbe la strada al passaggio da “conflitti contenuti pre-guerra calda a una brutale Terza Guerra Mondiale”.

Il fondatore ormai in pensione di Bridgewater, che ora funge da mentore ufficiale per i tre principali investitori dell’hedge fund, ha esortato i leader mondiali a dar prova di moderazione, gli alleati dei paesi in guerra a resistere all’essere trascinati in confronti fisici e i governi a lavorare insieme per prevenire l’escalation.