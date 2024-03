Putin: il conflitto Russia-NATO è a un passo dalla Terza Guerra Mondiale

MOSCA – Il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito lunedì l’Occidente che un conflitto diretto tra la Russia e l’alleanza militare NATO guidata dagli Stati Uniti significherebbe che il pianeta sarà a un passo dalla Terza Guerra Mondiale, ma ha detto che quasi nessuno vorrebbe un simile conflitto.

La guerra in Ucraina ha innescato la crisi più profonda nelle relazioni di Mosca con l’Occidente dalla crisi missilistica cubana del 1962. Putin ha spesso messo in guardia sui rischi di una guerra nucleare, ma afferma di non aver mai sentito il bisogno di usare armi nucleari in Ucraina.

Il presidente francese Emmanuel Macron il mese scorso ha affermato di non poter escludere lo spiegamento di truppe di terra in Ucraina in futuro, con molti paesi occidentali che prendono le distanze da ciò mentre altri, soprattutto nell’Europa orientale, hanno espresso sostegno.

Interrogato dalla Reuters sulle dichiarazioni di Macron e sui rischi e la possibilità di un conflitto tra Russia e NATO, Putin ha scherzato: “tutto è possibile nel mondo moderno”.

“È chiaro a tutti che questo sarà ad un passo da una Terza Guerra Mondiale su vasta scala. Penso che quasi nessuno sia interessato a questo”, ha detto Putin ai giornalisti dopo aver vinto la più grande vittoria schiacciante mai vista nella storia della Russia post-sovietica.

Putin ha aggiunto, tuttavia, che il personale militare della NATO era già presente in Ucraina, affermando che la Russia aveva notato che sul campo di battaglia si parlava sia l’inglese che il francese.

“Non c’è niente di buono in questo, innanzitutto per loro, perché stanno morendo lì e in gran numero”, ha detto.