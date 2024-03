Plebiscito per Putin con l’88% dei voti

Vladimir Putin va verso una vittoria plebiscitaria senza precedenti nelle elezioni presidenziali russe, vittoria che consolida il suo governo fino al 2030, mentre è in corso la guerra scaturita dopo l’invasione dell’Ucraina, a cui è seguita la brutale repressione del dissenso interno.

I primi risultati di domenica notte mostrano che il presidente russo è sulla buona strada per essere rieletto con un record dell’88% dei voti e un’affluenza alle urne superiore al 70%, secondo la commissione elettorale russa, sulla base del 25% dei voti conteggiati.

Il risultato – che includeva i totali di cinque regioni ucraine occupate dalla Russia – è una conclusione scontata dopo che il Cremlino ha messo al bando ogni critica a Putin o alla guerra (ancora chiamata ‘operazione militare speciale’) e ha bloccato la candidatura di qualsiasi candidato dell’opposizione.

Quando sono arrivati i risultati, Putin ha ringraziato i volontari e ha parlato con i giornalisti nel quartier generale della sua campagna elettorale vicino al Cremlino.

“Tutti i piani che abbiamo creato per lo sviluppo della Russia saranno sicuramente realizzati e i loro obiettivi raggiunti”, ha affermato. “Abbiamo elaborato piani grandiosi e faremo di tutto per realizzarli.”

Con l’obiettivo di inviare un messaggio chiaro all’Occidente, Putin ha espresso fiducia nel fatto che la Russia vincerà la guerra in Ucraina e ha affermato che l’elevata affluenza alle urne dimostra che gode di un enorme sostegno pubblico per portare termine la missione.

Le principali sfide del suo prossimo mandato di sei anni, ha detto Putin, saranno “il raggiungimento degli obiettivi dell’operazione speciale [in Ucraina] e il rafforzamento della capacità di difesa e delle forze armate”.

Putin ha riflettuto su un potenziale conflitto militare russo con la NATO, che secondo lui sarebbe “ad un passo da una terza guerra mondiale” dopo che il francese Emmanuel Macron ha speculato sull’invio di truppe in Ucraina.

“Tutto è possibile nel mondo moderno [ . . . ] Non credo che qualcuno sia veramente interessato a questo”, ha affermato.

Putin ha anche suggerito di essere un leader più legittimo dell’ucraino Volodymyr Zelenskyy, che ha rinviato le elezioni originariamente previste per la fine di quest’anno sotto la legge marziale.

“Penseremo con chi dialogare” sulla fine della guerra, ha detto.

“Siamo a favore dei negoziati di pace, ma non perché il nemico sia a corto di munizioni”.

Putin, il leader politico più longevo dai tempi di Joseph Stalin, ha consolidato la sua presa sul potere russo nonostante gli sforzi dell’Occidente unito e soprattutto di Stati Uniti e Ue di imporre dure sanzioni economiche punitive contro a Mosca in risposta all’invasione dell’Ucraina.

Nel frattempo l’esercito russo ha ripreso l’iniziativa contro le forze ucraine in inferiorità numerica e senza armi, mentre l’economia russa si è ripresa grazie all’aumento della spesa per la difesa in tempo di guerra e all’ancora di salvezza economica di nuovi alleati potenti come la Cina.