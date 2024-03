Putin avverte l’Occidente: la Russia è pronta per una guerra nucleare

MOSCA – Il presidente Vladimir Putin ha avvertito mercoledì l’Occidente che la Russia è tecnicamente pronta per una guerra nucleare e che se gli Stati Uniti inviassero truppe in Ucraina ciò sarebbe considerato una significativa escalation della guerra.

Putin, parlando pochi giorni prima delle elezioni del 15-17 marzo che sicuramente gli daranno altri sei anni al potere, ha detto che lo scenario di una guerra nucleare non si sta “improvvisando” e non vede la necessità dell’uso di armi nucleari in Ucraina.

“Da un punto di vista tecnico-militare siamo, ovviamente, pronti”, ha detto Putin, 71 anni, alla televisione Rossiya-1 e all’agenzia di stampa RIA, in risposta alla domanda se il Paese fosse davvero pronto per una guerra nucleare.

Putin ha affermato che gli Stati Uniti hanno capito che se avessero schierato truppe americane sul territorio russo – o in Ucraina – la Russia avrebbe trattato la mossa come un intervento.

“(Negli Stati Uniti) ci sono abbastanza specialisti nel campo delle relazioni russo-americane e nel campo della moderazione strategica”, ha detto Putin.

“Pertanto, non penso che qui tutto sia affrettato (scontro nucleare), ma siamo pronti per questo.

GUERRA NUCLEARE?

Putin, il decisore ultimo della Russia in materia di armi nucleari, ha ribadito che l’uso delle armi nucleari è esplicitato nella dottrina nucleare del Cremlino, la sua politica che definisce le circostanze in cui la Russia potrebbe usare le sue armi.

“Le armi esistono per poterle usare”, ha detto Putin. “Abbiamo i nostri principi.”

La Russia e gli Stati Uniti sono di gran lunga le maggiori potenze nucleari e controllano oltre il 90% delle armi nucleari mondiali.

Putin ha detto che la Russia è pronta per colloqui seri sull’Ucraina.

“La Russia è pronta per i negoziati sull’Ucraina, ma dovrebbero basarsi sulla realtà e non sul desiderio di usare psicofarmaci”, ha detto Putin.

Sabato la CNN ha riferito che l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden era specificamente preoccupata nel 2022 che la Russia potesse utilizzare un’arma nucleare tattica o da campo di battaglia in Ucraina.

La CNN ha riferito che le agenzie di intelligence statunitensi hanno ricevuto informazioni che ci sono state comunicazioni tra funzionari russi che discutevano esplicitamente di un attacco nucleare nel 2022.

Tuttavia, Putin ha affermato che la Russia non ha mai avuto la necessità di utilizzare armi nucleari in Ucraina, dove il conflitto infuria dal febbraio 2022.

“Perché abbiamo bisogno di usare armi di distruzione di massa? Non c’è mai stata una tale necessità”.

Fonte: Reuters