I vertici della Difesa di Stati Uniti e Cina si parlano

Martedì mattina il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha parlato con il suo omologo cinese, ristabilendo le comunicazioni militari di alto livello tra i due paesi per la prima volta in quasi due anni.

Austin e il ministro della Difesa cinese, ammiraglio Dong Jun, che hanno parlato in videoconferenza, hanno discusso delle relazioni di difesa tra Stati Uniti e Cina, dell’operatività nel Mar Cinese Meridionale e della politica degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan, nonché della guerra in Ucraina e delle recenti provocazioni da parte della Corea del Nord, secondo una lettura del Pentagono della chiamata.

Parlando ai giornalisti prima della chiamata, un alto funzionario della difesa ha affermato che il dialogo ha lo scopo di garantire che la concorrenza con la Cina “non sfoci in un conflitto”.

“Riteniamo che avere queste linee di comunicazione aperte sia importante per evitare qualsiasi tipo di percezione errata, incomprensione, errore di calcolo, qualsiasi cosa che possa far sì che la concorrenza si trasformi in conflitto”, hanno affermato.

Questa è la prima volta che Austin parla con Dong, che ha assunto la carica di massimo ufficiale militare cinese a dicembre dopo che il suo predecessore è stato rimosso senza spiegazioni, e la prima volta che il capo del Pentagono ha avuto uno scambio sostanziale con una controparte cinese da novembre 2022.

Austin aveva interagito con l’allora ministro della Difesa Li Shangfu a giugno durante una cena a Singapore mentre entrambi partecipavano a un forum sulla difesa, ma i due si strinsero solo la mano poiché la Cina aveva rifiutato un invito degli Stati Uniti per un incontro formale.

La chiamata segna un altro passo avanti nel disgelo delle relazioni diplomatiche tra Washington e Pechino, arrivando circa cinque mesi dopo l’incontro tra il presidente Biden e il presidente cinese Xi Jinping a San Francisco. I due si erano sentiti anche al telefono all’inizio di questo mese.

La Cina aveva interrotto la maggior parte delle comunicazioni militari con gli Stati Uniti dopo che l’allora presidente della Camera Nancy Pelosi aveva visitato Taiwan nell’agosto 2022. Il viaggio ha suscitato la condanna della Cina, che considera l’isola indipendente come proprio territorio e ha minacciato di portarla sotto il suo controllo con la forza.

Ma dopo l’incontro tra Biden e Xi, in cui i due hanno concordato di aprire più linee di dialogo, il presidente dei capi di stato maggiore congiunti, generale C.Q. Brown ha tenuto una videochiamata con la sua controparte cinese a dicembre, la prima volta che i due si sono parlati.

Funzionari militari statunitensi e cinesi si sono incontrati anche a Waikiki, nelle Hawaii, all’inizio di questo mese per discutere l’accordo consultivo marittimo militare (MMCA), un incontro tipicamente annuale inteso a ridurre eventuali scontri aerei e marittimi tra i due.

Un’ulteriore serie di incontri MMCA è prevista entro la fine dell’anno, ha detto il funzionario. le due parti – ha aggiunto – “stanno continuando a discutere futuri impegni tra i nostri alti dirigenti della difesa e militari”.