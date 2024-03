Stati Uniti vs Cina: escalation e nuove sanzioni contro i chip Huawei

L’amministrazione Biden sta valutando la possibilità di inserire nella lista nera un certo numero di aziende cinesi di semiconduttori legate a Huawei Technologies Co. dopo che il colosso delle telecomunicazioni ha ottenuto un significativo passo avanti lo scorso anno, secondo un report pubblicato da Bloomberg News.

Una mossa del genere segnerebbe un’altra escalation nella campagna statunitense volta a delimitare e fermare le ambizioni di Pechino nel campo dell’intelligenza artificiale e dei semiconduttori.

Aumenterebbe la pressione su un campione nazionale cinese che ha fatto progressi nonostante le sanzioni esistenti, inclusa la produzione l’anno scorso di un processore per smartphone che molti a Washington ritenevano oltre le sue capacità.

La maggior parte delle entità cinesi che potrebbero essere interessate erano state precedentemente identificate come impianti di produzione di chip acquisiti o in costruzione da Huawei in una presentazione del gruppo commerciale Semiconductor Industry Association con sede a Washington, secondo persone a conoscenza della questione. Nessuna decisione finale è stata presa, hanno detto le persone.

Le società che potrebbero essere inserite nella lista nera includono i produttori di chip Qingdao Si’En, SwaySure e Shenzhen Pensun Technology Co., o PST. I funzionari di Biden stanno anche valutando le sanzioni contro il principale produttore cinese di chip di memoria, ChangXin Memory Technologies Inc. (VEDI TABELLA SOTTO)

“L’aggiunta di altre società cinesi alla Entity List statunitense è un evento altamente probabile”, ha scritto l’analista di Jefferies Edison Lee dopo che ChangXin è stato identificato come potenziale obiettivo.

“È facile da implementare e giustificare, e impedirà ulteriormente ad alcune importanti aziende cinesi di sfruttare le attuali lacune nelle restrizioni all’esportazione”.

Oltre alle aziende che producono effettivamente chip, i funzionari statunitensi potrebbero anche sanzionare la Shenzhen Pengjin High-Tech Co., secondo le fonti, così come SiCarrier.

Il governo degli Stati Uniti sta esercitando pressioni sugli alleati tra cui Paesi Bassi, Germania, Corea del Sud e Giappone affinché inaspriscano ulteriormente le restrizioni sull’accesso della Cina alla tecnologia dei semiconduttori.

Huawei è una delle aziende al centro di questa campagna, così come degli sforzi di Pechino per ridurre la propria dipendenza dalla tecnologia occidentale.