Di Draghi Berlino non si fida

1. Visto dalla Germania l’ingresso di Mario Draghi a Palazzo Chigi segna uno spartiacque geopolitico per tutto il sistema di potere europeo. Cambio di paradigma che avrà forti ripercussioni sulla Bundesrepublik. Sul fronte interno come su quello dei rapporti fra potenze. Soprattutto sulla delicata relazione con Washington.

Per l’Italia, dalla prospettiva di Berlino, si tratta probabilmente dell’ultima chance. In base ai risultati di questo governo i decisori tedeschi stabiliranno se continuare ad accettare l’aggancio del Belpaese all’Eurozona oppure se favorirne l’espulsione. Ciò non condurrebbe allo sganciamento dell’Italia dall’Occidente. Al contrario, il disallineamento italiano dagli interessi tedeschi potrebbe incentivare gli Stati Uniti a utilizzare lo Stivale come piattaforma di attacco alla Bundesrepublik e al suo spazio geoeconomico mitteleuropeo qualora Berlino tentasse di affermarsi attore geopolitico compiuto e stabilisse collaborazioni troppo profonde con la Russia e con la Cina. La probabile rappresaglia americana sconsiglierebbe alla Bundesrepublik di escludere l’Italia dall’Eurozona. Maggiore sarà il dinamismo geopolitico tedesco, maggiore sarà la reazione americana, minore sarà l’interesse germanico ad abbandonare l’Italia.

L’avvento del governo Draghi è stato accolto con cauta freddezza dai decisori politici tedeschi. Al di là dei complimenti di forma di Angela Merkel e Ursula von der Leyen, nessun esponente politico di rilievo ha espresso pubblicamente un giudizio 1. Il mondo economico-finanziario è stato meno diplomatico. Sulla stampa sono apparsi commenti che presentano Draghi come minaccia agli interessi geoeconomici germani…

