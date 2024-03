Proteste a Cuba, mancano elettricità e cibo

Rare proteste sono scoppiate a Cuba con tensioni in aumento per interruzioni di corrente e carenza di cibo durante una delle più gravi crisi economiche nella nazione comunista degli ultimi decenni.

Piccoli gruppi di manifestanti hanno marciato domenica a Santiago, la seconda città più grande dell’isola tropicale, chiedendo “potere e cibo” nel paese che fa affidamento sui suoi alleati Russia e Venezuela per le forniture di carburante e alimentari.

Si sono visti decine di manifestanti – un caso molto raro – radunarsi alla periferia della città, a circa 800 chilometri dalla capitale L’Avana, nei video circolati sui social media prima che i servizi internet venissero disattivati domenica sera.

Manifestazioni sono state segnalate in altre province intorno a Cuba, dove le proteste sono rare e di solito vengono velocemente represse dalla polizia. L’Avana non sembra ancora essere stata colpita.

“Siamo a conoscenza di notizie di proteste pacifiche a Santiago, Bayamo e altrove a Cuba, con cittadini che protestano per la mancanza di cibo ed elettricità”, ha pubblicato domenica sera su X l’ambasciata degli Stati Uniti. “Esortiamo il governo cubano a rispettare i diritti umani dei manifestanti e ad affrontare i bisogni legittimi del popolo cubano”.

Washington mantiene da decenni uno stupido embargo commerciale contro Cuba, che si trova a soli 153 km dagli Stati Uniti nel punto più vicino alla Florida, sin dalla rivoluzione dell’isola caraibica guidata dal defunto Fidel Castro nel 1959.

Cuba è stata ai ferri corti con Washington sin dalla rivoluzione, in particolare nel 1962, quando l’Unione Sovietica schierò missili nucleari sull’isola in risposta allo schieramento di testate statunitensi in Turchia, in quella che divenne nota come la crisi missilistica cubana.

Lunedì mattina, il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha attribuito gli attuali disordini a “politici mediocri e terroristi dei social media organizzati dal sud della Florida”, dove vivono molti esuli cubani.

“Presi di mira da un blocco che mira a soffocarci, continueremo a lavorare pacificamente per uscire da questa situazione”, ha scritto Díaz-Canel, che nel 2021 è diventato il primo leader di Cuba oltre a Fidel Castro e suo fratello Raúl Castro.

Cuba è impantanata in una crisi energetica ed economica che è peggiorata dalla pandemia di Covid-19. L’anno scorso l’inflazione era al 30%, secondo la banca centrale cubana, e si registrano frequenti blackout elettrici e carenza di cibo e medicine.

A febbraio il governo ha aumentato i prezzi della benzina e del diesel di oltre il 400% nel tentativo di stabilizzare l’economia, come parte di una serie di tagli alla spesa e aumenti dei prezzi che stanno aggravando ulteriormente le difficoltà dei cubani più poveri.

Il ministro dell’Economia Alejandro Gil Fernández è stato licenziato il mese scorso, e il governo ha affermato che è sotto indagine penale.

L’Avana ha anche richiesto aiuti alimentari al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, una mossa senza precedenti per un paese che ha resistito a lungo a riconoscere pubblicamente la propria incapacità di produrre cibo sufficiente per la sua popolazione.

Le proteste sono estremamente rare a Cuba e spesso vengono represse quando scoppiano. Le proteste di massa contro l’economia in difficoltà nel 2021, le più grandi dai tempi della rivoluzione, hanno portato a centinaia di arresti e più di 700 accuse penali. Dal 2021 più di 400.000 cubani hanno cercato rifugio negli Stati Uniti.

Nel mezzo della crisi attuale e di quelle precedenti, Cuba ha fatto affidamento sulle sue alleanze con i governi autoritari di Russia e Venezuela, entrambi sotto sanzioni statunitensi, per carburante e cibo.