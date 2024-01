Xi vieta gli short dopo il crollo del mercato cinese

La Cina ha annunciato un giro di vite sui venditori allo scoperto mentre Xi Jinping si affretta a fermare il crollo del mercato azionario.

La China Securities Regulatory Commission ha affermato che gli investitori, per un determinato periodo di tempo, non potranno più prestare azioni a fini di negoziazione.

L’ente di regolamentazione del mercato cinese ha affermato che il cambiamento, che entrerà in vigore da oggi, lunedì, riguarda la “creazione di un ordine di mercato più equo”. Si prevede che a marzo verranno introdotte ulteriori restrizioni ai prestiti di titoli sul mercato di rifinanziamento.

Si tratta dell’ultimo di una serie di interventi di mercato da parte delle autorità di Pechino che finora non sono riusciti a sostenere il mercato azionario cinese.

L’indice di riferimento cinese CSI 300 è crollato al minimo di cinque anni all’inizio della scorsa settimana. L’indice ha perso un quinto del suo valore negli ultimi nove mesi poiché gli investitori hanno venduto le azioni a causa delle preoccupazioni per l’economia del paese. Anche il principale indice azionario di Hong Kong è stato colpito dalle vendite, con il valore in calo del 44% negli ultimi cinque anni.

Pechino ha lottato per invertire il declino attraverso politiche come il taglio delle riserve bancarie.

Il fondo sovrano cinese da 1,24 trilioni di dollari ha acquistato fondi negoziati in borsa (ETF) e azioni bancarie, mentre la più grande società di broker del paese ha sospeso le vendite allo scoperto per alcuni clienti.

I venditori allo scoperto prendono in prestito azioni e le vendono sul mercato, per poi riacquistarle in un secondo momento e restituirle ai proprietari. Se il prezzo delle azioni scende, di conseguenza viene realizzato un guadagno. Grandi quantità di vendite allo scoperto possono far scendere drasticamente i prezzi, il che significa che la pratica è spesso limitata nei mercati che sono sotto stress.

La Cina si è anche mossa per introdurre restrizioni informali su alcuni investitori per impedire loro di vendere azioni. La settimana scorsa, il premier cinese Li Qiang, uno dei più stretti alleati del presidente Xi, ha presieduto un incontro per chiedere alle autorità di elaborare misure più “vigorose” che aumenterebbero il valore degli investimenti delle società quotate.

Ciò ha portato a tre giorni di guadagni da parte dell’indice CSI 300. Tuttavia, entro la fine della settimana, i titoli azionari cinesi sono nuovamente crollati, segno che erano necessari ulteriori stimoli per contribuire a ravvivare la fiducia. Il calo dei prezzi delle azioni arriva in un contesto di dubbi sulla forza dell’economia cinese, con il sentiment degli investitori che ha subito un duro colpo dalla crisi immobiliare nel paese.

Alla fine del mese scorso, Xi Jinping ha fatto una rara ammissione di debolezza economica, dicendo che era consapevole che le persone lottano per “soddisfare i bisogni primari” in Cina.

Il paese sta anche combattendo un continuo rallentamento della produzione manifatturiera a seguito della pandemia.

Fonte: The Telegraph (grazie a Nakatomy)