Evergrande, ordine di liquidazione. Simbolo della crisi immobiliare in Cina

China Evergrande Group ha ricevuto un ordine di liquidazione da un tribunale di Hong Kong, dando il via a quello che probabilmente sarà un lungo e difficile processo per spartirsi una delle più grandi vittime della crisi del debito immobiliare in Cina che dura da anni e che ha colpito il colosso asiatico.

Una liquidazione porterà la società ad essere gestita da liquidatori provvisori e ad affrontare gli enormi problemi sul tavolo, compreso il controllo da parte del fondatore e presidente Hui Ka Yan, ha detto lunedì mattina il giudice Linda Chan presso l’Alta Corte di Hong Kong. Il trading in borsa di azioni Evergrande è stato sospeso dopo che i titoli sono crollati del 21%, dandole un valore di mercato di soli 2,15 miliardi di dollari di Hong Kong (275 milioni di dollari).

La sentenza mette fine alla vicenda del costruttore di case – con 2,39 trilioni di yuan (333 miliardi di dollari) di passività – come il più importante simbolo di una crisi immobiliare che ha portato a un rallentamento della crescita economica e default a catena. La liquidazione sarà un caso di scuola sulle capacità legali dei tribunali di Hong Kong in Cina, dove risiede la maggior parte degli asset di Evergrande, con qualsiasi nuovo management che dovrà anche gestire le vendite di asset in un settore privo di liquidità e soprattutto fiducia.

“Il mercato presterà molta attenzione a ciò che i liquidatori possono fare dopo essere stati nominati, in particolare se possono ottenere il riconoscimento da uno dei tre tribunali cinesi designati” nell’ambito di un accordo del 2021 tra Cina e Hong Kong, ha affermato Lance Jiang, partner legale per la ristrutturazione di Ashurst. “I liquidatori avranno poteri esecutivi molto limitati sulle attività on shore nella Cina continentale, se non riescono a ottenere tale riconoscimento”.

Sebbene i tribunali di Hong Kong abbiano emesso almeno tre ordini di liquidazione per altri costruttori cinesi dall’inizio della crisi nel 2021, nessuno si avvicina a Evergrande per complessità, dimensioni delle risorse e numero di parti interessate. Ci sono anche pochi segnali che la liquidazione di Jiayuan International Group e Yango Justice International Ltd., un’unità di Yango Group Co., stia facendo grandi passi avanti.

Le procedure di insolvenza di Hong Kong hanno un riconoscimento limitato in Cina, i cui tribunali possono anche nominare amministratori nelle proprie giurisdizioni. Ciò lascia aperta la questione dei crediti di 17 miliardi di dollari dei detentori di obbligazioni in dollari di Evergrande coperti dal piano di ristrutturazione proposto.

La maggior parte dei bond in dollari di Evergrande venivano scambiati a circa 1,5 centesimi sul dollaro lo scorso venerdì, un’indicazione che gli investitori hanno poche aspettative sul rimborso, secondo i dati compilati da Bloomberg.

L’istanza di liquidazione è stata presentata nel giugno 2022 da Top Shine Global Limited di Intershore Consult (Samoa) Ltd., che era un investitore strategico nella piattaforma di vendita online del costruttore di case. Il piano di ristrutturazione offshore di Evergrande copre anche crediti per 14,7 miliardi di dollari di altre passività offshore, secondo il documento di ristrutturazione datato marzo.

Quando Evergrande, che per un certo periodo nell’ultimo decennio è stato il più grande costruttore del paese in termini di vendite, è andato in default per la prima volta su un’obbligazione in dollari nel dicembre 2021, ha provocato un’onda d’urto sui mercati cinesi con gli investitori internazionali che hanno temuto il contagio. Pechino ha cercato di porre un freno alla crisi immobiliare, adottando misure per rilanciare le vendite di case e fornire liquidità agli sviluppatori carichi di debiti.

Country Garden Holdings Co., un altro ex costruttore di punta, è ora al centro dell’attenzione degli investitori dopo il default di ottobre. Sebbene Evergrande non sia riuscita a raggiungere un accordo con i suoi creditori, c’è stato un barlume di speranza per gli investitori con l’accordo di ristrutturazione di Sunac China Holdings Ltd. a novembre.