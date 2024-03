Nazionalisti cinesi attaccano il “Problema dei 3 corpi” di Netflix

L’adattamento di Netflix dell’acclamato romanzo di fantascienza cinese, Il problema dei tre corpi, è al centro di una guerra culturale sui social media.

The Three Body Problem

I nazionalisti cinesi stanno criticando il modo in cui Hollywood ha adottato il lavoro di Liu Cixin per aver scelto attori non cinesi e non asiatici e per aver incentrato la storia nel Regno Unito.

Le scene incentrate sulla Cina ritraggono il Paese come “oscuro” e “tirannico”, ha scritto un utente Weibo.

Sebbene Il problema dei tre corpi e altre opere di Liu siano diventate alcune delle esportazioni culturali più venerate della Cina del 21° secolo, illustrano anche la presa sempre più stretta di Pechino sull’intrattenimento per modellare la narrativa globale del paese.

Contrariamente ai nazionalisti, i critici dell’intrattenimento di Pechino sono apparsi più entusiasti della popolarità internazionale dei contenuti cinesi.

La serie Netflix non è solo una “fresca” interpretazione del lavoro di Liu Cixin, ma è “anche un importante contributo alla letteratura di fantascienza globale”, ha scritto il blog cinese di recensioni cinematografiche e televisive Mtszimu.

Sebbene l’adattamento televisivo cinese sia stato un successo di critica, Mtszimu ha osservato che gli studi di Hollywood hanno “più vantaggi negli effetti speciali e nell’esecuzione dello schermo” e i revisori sono rimasti “scioccati” dall’innovazione CGI nella versione Netflix.

“Il problema dei tre corpi” ha messo alla prova i limiti della censura cinese sulla fantascienza

Pechino censura ancora in una certa misura i contenuti di fantascienza. Sebbene sia noto che la maggior parte degli autori di fantascienza si autocensura, devono seguire alcune linee guida esplicite: dal 2013, la Cina ha vietato le narrazioni sui viaggi nel tempo citando il timore che manchino di rispetto e distorcano la storia cinese, secondo un rapporto di Science Fiction Studies. giornale accademico.

Ma Il problema dei tre corpi tocca in particolare la Rivoluzione Culturale, la campagna di Mao Zedong per preservare il comunismo che portò ad anni di caos in Cina.

Ken Liu, che ha tradotto il romanzo in inglese, ha affermato che le critiche alla Rivoluzione Culturale sono tollerate perché i leader cinesi oggi concordano ampiamente sul fatto che la campagna sia stata un fallimento.

Tuttavia, la versione cinese del romanzo di Liu colloca la scena della Rivoluzione Culturale a metà del primo libro invece dell’apertura perché “l’editore temeva che le scene di apertura fossero troppo cariche politicamente”.

Gli adattamenti cinematografici cinesi dei romanzi di Liu adottano un approccio nazionalista

I recenti adattamenti cinematografici dell’opera di Liu – in particolare la versione cinematografica del 2023 di Wandering Earth – si sono concentrati su elementi e temi nazionalisti, portando gli osservatori a denunciare l’adattamento cinematografico come propaganda, ha riferito Radio Free Asia.

La trama di Wandering Earth è incentrata sul mondo che si unisce per salvare la Terra dall’essere inghiottita dal sole, ma gli sceneggiatori del film hanno descritto soluzioni radicate in “forti legami familiari, dipendenza dall’eroismo cinese di fronte al fallimento dei sistemi internazionali e un’ampia accettazione di cosa significhi essere cinese”, ha scritto il ricercatore Layne Vandenberg per The Diplomat.