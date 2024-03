‘Microsoft deve ritirare Bing dalla Cina’

Microsoft è sotto accusa da parte di un senatore americano per la sua conformità alla censura di Internet in Cina.

Il senatore Mark Warner, un democratico della Virginia, chiede a Microsoft di prendere in considerazione l’idea di ritirare il suo motore di ricerca Bing dal paese, dopo che un’indagine di Bloomberg Businessweek ha rivelato che la piattaforma stava nascondendo informazioni sui diritti umani e sulla democrazia per soddisfare il Partito Comunista al potere in Cina.

“Le aziende statunitensi non dovrebbero agevolare la censura della RPC”, ha affermato martedì Warner in una dichiarazione, riferendosi alla Repubblica popolare cinese.

“Dare al Partito Comunista Cinese gli strumenti per censurare i riferimenti a Piazza Tiananmen, ai suoi abusi nello Xinjiang, ai discorsi politici relativi a Xi Jinping e altro ancora va contro i valori fondamentali degli Stati Uniti sulla libertà di parola”, ha aggiunto.

“Di fronte a dinamiche simili, altre aziende statunitensi hanno deciso di ritirarsi dalla RPC piuttosto che essere complici delle violazioni dei diritti umani da parte del PCC, e Bing dovrebbe considerare di fare lo stesso”, ha affermato.

Un portavoce di Microsoft ha affermato in un comunicato che la versione cinese di Bing è “il motore di ricerca meno censurato” del paese e ha detto che preferirebbe essere presente lì piuttosto che no.