Cina, perché il grande crollo immobiliare minaccia l’Occidente

In una drammatica escalation della difficile situazione di Evergrande, la società immobiliare più indebitata del mondo non è riuscita a convincere il giudice Linda Chan di avere un piano di ristrutturazione fattibile – tre anni dopo il primo default della società sul suo debito.

“Adesso basta”, ha detto il giudice Chan, ordinando a Evergrande di liquidare.

La decisione ha cancellato un quinto del prezzo delle sue azioni a Hong Kong prima che le negoziazioni venissero interrotte, il che significa che Evergrande – fondata da Hui Ka Yan nel 1996 – vale ora 275 milioni di dollari (216 milioni di sterline) ma ha 328 miliardi di dollari di debito.

Data l’entità dei debiti, non è chiaro cosa accadrà dopo.

L’unica certezza è che ci sarà una battaglia feroce tra i creditori occidentali e i politici cinesi.

Nonostante la liquidazione di Evergrande sia stata decisa da un tribunale di Hong Kong, la maggior parte delle attività della società è detenuta nella Cina continentale.

Ciò significa che gli investitori occidentali che hanno prestato miliardi di dollari devono ora procedere attraverso i tribunali cinesi, contrapponendoli ai politici di Pechino, agli investitori al dettaglio e ai piccoli fornitori.

In teoria, queste ultime due categorie si classificheranno a un livello inferiore rispetto agli investitori esteri quando si tratterà di distribuire eventuali pagamenti.

Un gruppo creditore ad hoc di obbligazionisti offshore, assistito da Moelis & Company e Kirkland & Ellis, ha già guidato gli sforzi per recuperare denaro, ma ora deve affrontare una nuova sfida.

Wall Street e la City

Le autorità locali si irrigidiranno, minando ulteriormente lo status della Cina come mercato internazionale? Oppure saranno intenzionati a preservare l’attrattiva della Cina per Wall Street e la City di Londra e ripagare gli investitori?

“Se c’è una scelta da fare, sono sicuro che il governo cinese proteggerà l’investitore al dettaglio nazionale rispetto a quello straniero”, ha affermato Gary Ng, economista senior di Natixis a Hong Kong.

Evergrande ha circa 1.000 progetti in tutta la Cina continentale, anche se Duncan Wrigley, capo economista cinese presso Capital Economics, avverte che gli investitori avranno difficoltà a recuperare i propri soldi. “Anche se i tribunali della Cina continentale lo accettassero, ciò creerebbe problemi politici e sociali”, afferma. “Non credo che i governi locali saranno disposti a svenderli e a ottenere i soldi il più rapidamente possibile”.

Per gli investitori occidentali, la liquidazione di Evergrande segna la fine di quello che sembra essere stato un incidente automobilistico al rallentatore iniziato diversi anni fa.

Prima della crisi immobiliare in Cina, quando la cosiddetta Era dell’Oro era in pieno svolgimento, Evergrande raccoglieva fondi emettendo pagherò in dollari anziché in renminbi per attirare investitori internazionali. I gestori di fondi occidentali come Ashmore, Amundi e Legal & General, così come le banche HSBC e UBS, si sono accaparrati i cosiddetti “bond Kungfu”, con Evergrande che al picco deteneva circa 19 miliardi di dollari di pagherò.

Tuttavia, quando la società fallì e alla fine andò in default, queste obbligazioni sono scese dal valore di 95 centesimi di dollaro a soli 20 centesimi. Ieri venivano scambiate a circa 1,5 centesimi per dollaro, attirando l’attenzione dei fondi avvoltoio che acquistano debito a buon mercato per spremere qualche soldo in più nello scenario di insolvenza.

Negli ultimi anni, il debito di Evergrande è stato acquisito da fondi come Saba Capital Management, guidato dal capo degli hedge fund statunitensi Boaz Weinstein, che ha guadagnato milioni di dollari dal famigerato commercio della “Balena di Londra”.

Non è chiaro quali investitori facciano parte del gruppo di obbligazionisti guidato da Moelis e Kirkland, mentre Saba ha rifiutato di commentare. Tuttavia, un investitore obbligazionario afferma: “A quei prezzi, si tratta di valutare l’iterazione tra un team in cui ci sono tanti avvocati quanti gestori di portafoglio perché la cosa fondamentale è cercare di prevedere come si comporteranno i tribunali”.

Prevedere come i tribunali cinesi si pronunceranno sulle controversie commerciali non è un compito invidiabile. E in questo caso, la Cina potrebbe essere riluttante a farlo, portando a termine una liquidazione ordinata di Evergrande, per una serie di ragioni politiche complesse.

In primo luogo, l’ordinanza del tribunale di Hong Kong è stata emessa lo stesso giorno in cui sono entrate in vigore nuove norme volte ad aumentare il riconoscimento reciproco delle sentenze nei tribunali tra Hong Kong e Cina. Per cui l modo in cui la Cina risponderà alla liquidazione Evergrande costituirà un importante precedente.

In secondo luogo, la stragrande maggioranza delle attività di Evergrande si trova nella Cina continentale. Il finanziamento del governo locale è stato a lungo intrecciato con lo sviluppo immobiliare e se le attività di Evergrande fossero vendute rapidamente, si potrebbe verificare un effetto a catena con conseguenze indesiderate.

Il terzo fattore è che le priorità economiche del presidente Xi Jinping sono cambiate.

Ora gli importa meno del messaggio che invia agli investitori internazionali mentre cerca di allontanare l’economia dagli investimenti e dalla proprietà, afferma William Hurst, professore di sviluppo cinese a Chong Hua presso l’Università di Cambridge. Il Presidente cinese, sostiene, si sta concentrando sul consumo e sulla produzione a maggior valore.

Riportare il business globale in Cina

“In passato, il governo cinese ha spesso commesso errori nel favorire una più efficace protezione dei grandi investitori stranieri”, afferma Hurst. “Ma certamente Pechino attualmente preferisce l’economia interna rispetto al ritorno al modello basato sulle esportazioni e dipendente dagli investimenti diretti esteri che è stato una certezza per così tanti anni”.

Ma Xi Jinping viene spinto in due direzioni.

“C’è un po’ di schizofrenia”, aggiunge Hurst. “Da un lato, c’è un’enorme enfasi interna e una trepidazione per l’eccessiva integrazione internazionale. Dall’altro, c’è l’imperativo fondamentale di cercare di riportare il business globale in Cina”.

Un investitore obbligazionario aggiunge:

“Xi è paranoico riguardo alla crisi dei mutui subprime, che lo mette in una situazione difficile. La ripercussione a lungo termine di ciò è che gli investitori internazionali saranno meno coinvolti, ma lui è un po’ meno preoccupato per questo. Non gli importa necessariamente. Un po’ meno capitale lì dentro, per mantenerlo più fresco: non pensa che sia la fine del mondo”.

Tuttavia, man mano che la saga passa alla fase successiva, il risultato per gli investitori internazionali potrebbe essere più sfumato. Potrebbero accettare una piccola riduzione del loro investimento in cambio della garanzia di almeno un certo rendimento sul loro denaro.

“C’è ancora incertezza sul fatto se gli investitori offshore saranno abbastanza in alto nella classifica dei crediti da recuperare effettivamente, e se ciò verrà applicato in Cina”, afferma Ng. Indubbiamente, ciò susciterà disagio tra gli investitori di tutto il mondo e tutti gli occhi saranno puntati su Pechino mentre Evergrande si prepara per la fase successiva della sua crisi.

Fonte: The Telegraph