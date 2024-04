Economia Cina in forte crescita, Pil +5,3%

La Cina ha annunciato una crescita economica più forte del previsto nel primo trimestre, insieme però ad alcuni dati che suggeriscono che le cose diventeranno più difficili nel resto dell’anno.

Il prodotto interno lordo è cresciuto del 5,3% nei primi tre mesi del 2024, accelerando leggermente rispetto al trimestre precedente e battendo le stime. Ma gran parte del rimbalzo è avvenuto nei primi due mesi dell’anno. A marzo, la crescita delle vendite al dettaglio è crollata e la produzione industriale ha rallentato al di sotto delle previsioni, suggerendo sfide all’orizzonte per la tenuta dell’economia cinese.

“I mercati potrebbero avere difficoltà a convincersi della forte crescita del Pil e a conciliarsi con i dati contrastanti di marzo”, ha affermato Xiaojia Zhi, capo economista cinese presso Credit Agricole. “Ci potrebbero essere anche preoccupazioni sul fatto che se la crescita del PIL rimanesse al di sopra del 5%, come suggeriscono i dati, i politici si sentirebbero abbastanza tranquilli e non vedrebbero alcuna pressione per allentare ulteriormente le loro politiche”.

La seconda economia più grande del mondo ha faticato a trovare una solida base dopo la pandemia. Il settore manifatturiero regge, grazie alla domanda estera e all’attenzione di Pechino sullo sviluppo di tecnologie avanzate.

Ma una prolungata crisi immobiliare sta pesando sulla fiducia e i prezzi di fabbrica sono in deflazione da più di un anno, riflettendo la domanda interna anemica e l’eccesso di capacità in alcuni settori.