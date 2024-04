Momento della verità per l’economia della Cina

La Cina è pronta a dare un primo assaggio dei progressi compiuti verso il suo obiettivo di crescita economica per il 2024. E quasi nessuno si aspetta che sia all’altezza.

Un primo test per la Cina

Il governo cinese ha fissato un obiettivo ufficiale di crescita economica di “circa il 5%” per il 2024, riecheggiando esattamente l’obiettivo dello scorso anno. Ma, come hanno subito sottolineato gli analisti, l’obiettivo sarà molto più difficile da raggiungere ora che nel 2023.

Allora, la crescita – che era pari solo al 5,2% – era aiutata da un basso “effetto base” o punto di partenza, per via delle restrizioni pandemiche l’anno prima. A non aiutare le cose è il fatto che la Cina è ancora alle prese con alcuni dei maggiori problemi dello scorso anno, tra cui il crollo del settore immobiliare, una deflazione apparentemente radicata, il venir meno della fiducia dei consumatori e livelli elevati di debito locale.

È quindi comprensibile che gli investitori siano un po’ nervosi mentre la Cina si prepara a svelare i dati sulla crescita per il primo trimestre del 2024.

I dati, previsti martedì, forniranno un primo sguardo alla performance del Paese quest’anno. E gli economisti non sono ottimisti: le previsioni per la crescita del primo trimestre vanno dal 4,4% al 5%.

Se così fosse, si tratterebbe di un notevole passo indietro rispetto al ritmo del 5,2% registrato nell’ultimo trimestre del 2023, indicando, se non altro, che l’economia sta perdendo slancio. Peggio ancora, ciò non raggiungerebbe l’obiettivo del governo, il che significa che l’espansione economica dovrebbe accelerare in ciascuno dei prossimi tre trimestri affinché l’economia raggiunga il suo obiettivo per il 2024.

Gli esperti stimano che la seconda economia più grande del mondo probabilmente si espanderà solo del 4,6% quest’anno, sostenendo che l’unico modo per la Cina di raggiungere l’ambizioso obiettivo del 2024 è spaccare il salvadanaio e sborsare ingenti misure di stimolo. il paese è già stato fatto molte volte.

È qualcosa che il governo finora è stato riluttante a fare, nel tentativo di spezzare la lunga dipendenza dell’economia dalla crescita guidata dal debito. Il problema è che quella dipendenza potrebbe essere molto più difficile da mandare in frantumi rispetto al salvadanaio.