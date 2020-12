Covid: Cina durissima, controlli ferrei sui voli dall’estero

(WSC) PECHINO – I voli passeggeri internazionali che non soddisfano i requisiti stabiliti in Cina per il contenimento dell’epidemia di Covid-19 saranno soggetti a un più lungo periodo di sospensione. Lo ha reso noto la Civil Aviation Administration of China (CAAC), l’ente cinese per l’aviazione civile, in una circolare pubblicata oggi sul proprio sito-web.

A partire da oggi, se il numero di passeggeri risultati positivi al test per il Covid-19 raggiunge i cinque, i collegamenti della compagnia che ha operato il volo saranno sospesi per due invece che per una sola settimana. La sospensione resta invariata a quattro settimane se il numero di passeggeri che risulta positivo raggiunge i 10.

L’8 giugno, l’ente cinese per l’aviazione civile ha introdotto un meccanismo di premi alle compagnie e sospensioni dei voli, adottando una serie di politiche dettagliate che regolano l’aumento e lo stop dei singoli collegamenti aerei.

L’ente cinese per l’aviazione civile ha annunciato ieri una settimana di sospensione per tre singoli collegamenti aerei diretti in Cina da Etiopia, Russia e Svizzera, dopo la segnalazione di diversi passeggeri risultati positivi al Covid-19 a bordo di voli sbarcati di recente. Lo ha comunicato la Civil Aviation Administration of China (CAAC).

I voli interessati dal provvedimento sono: quello in partenza da Addis Abeba e diretto a Chengdu, operato da Ethiopian Airlines; quello tra Mosca e Zhengzhou, gestito dalla russa Ikar Airlines; e il collegamento tra Zurigo e Shanghai operato da Swiss International Air Lines.

Un totale di 5 passeggeri sono risultati positivi al nuovo coronavirus sul volo ET636 operato il 3 dicembre dalla compagnia etiope mentre altri 8 contagiati sono stati rilevati sul volo EO429 gestito lo stesso giorno dal vettore russo. Altri 6 infetti sono stati identificati sul volo LX188 della compagnia elvetica il 7 dicembre.

La sospensione dei voli di Ethiopian Airlines e Ikar Airlines durerà una settimana, a partire dal 21 dicembre, mentre i voli della Swiss International Air Lines saranno sospesi dal 27 dicembre.

