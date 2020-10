BRI, Marazzi (Baker Mckenzie): nuova legge positiva per investimenti in Cina

(WSC) MILANO – “La Cina ha di recente varato una nuova legge per rilanciare gli investimenti nel Paese che era attesa da molti anni. Questa semplifica l’istituzione di società anche a capitale straniero e l’ingresso di investitori esteri in società a capitale cinese”.

“Inoltre le aziende a capitale straniero devono essere trattate come quelle a capitale cinese in tutte le loro manifestazioni e operazioni. L’anno era quindi iniziato con una nota positiva per gli investimenti a Pechino prima dell’avvento del Covid”.

Lo ha affermato Marco Marazzi, partner di Baker Mckenzie Italy, intervenendo all’evento Belt and Road Initiative organizzato dal Gruppo Class e Xinhua.

“Le aziende hanno 5 anni per modificare gli statuti in questa direzione e alcune lo stanno facendo”. (MF-DJ NEWS)