Baidu punta alle auto elettriche a guida autonoma

(WSC) PECHINO – La cinese Baidu sta valutando la possibilità di realizzare i propri veicoli elettrici e ha tenuto colloqui con varie case automobilistiche su questa possibilità. Si tratta dell’ultima mossa in una gara serrata tra le aziende tecnologiche per sviluppare auto intelligenti.

Il leader dei motori di ricerca in Cina – il Google locale – che sviluppa anche tecnologia di guida autonoma e infrastrutture di connettività Internet, sta prendendo in considerazione la produzione in conto terzi o la creazione di un’impresa di maggioranza con alcune case automobilistiche.

L’iniziativa sarebbe un passo avanti rispetto ad aziende competitor del settore Internet come Tencent, Amazon.com e Alphabet, che hanno già sviluppato o stanno sviluppando tecnologie legate all’auto elettrica a guida autonoma o hanno investito in start-up di auto intelligenti.

Baidu ha tenuto colloqui preliminari – senza prendere alcuna decisione – con le maggioro case automobilistiche cinesi tra cui Zhejiang Geely Holding, Guangzhou Automobile e China FAW’s Hongqi, su questo possibile nuovo progetto imprenditoriale.

Baidu ha lanciato l’unità di guida autonoma Apollo nel 2017. Questa divisione specializzata fornisce principalmente tecnologia basata sull’intelligenza artificiale e lavora con case automobilistiche come Geely, Volkswagen, Toyota Motor e Ford Motor.

Baidu inoltre gestisce il servizio di taxi autonomo Go Robotaxi con autisti di sicurezza a bordo a Pechino, Changsha e Cangzhou, e prevede di espandersi ad altre 30 grandi città nei prossimi tre anni. Ha già ottenuto l’approvazione la scorsa settimana per testare cinque auto a Pechino, senza guidatori di sicurezza e cioè totalmente in guida autonoma con intelligenza artificiale.

I colloqui di Baidu sulla produzione di propri veicoli elettrici a guida autonoma arrivano dopo che Didi Chuxing ha lanciato il mese scorso un furgone appositamente costruito per servizi di ride-hailing con la casa automobilistica BYD Co.

Nel frattempo il gigante tecnologico Sony a gennaio ha presentato una concept car elettrica con funzioni di guida autonoma. La costruzione di automobili rappresenterebbe uno sviluppo formidabile nella spinta di Baidu per diversificare i flussi di reddito che hanno raggiunto un plateau nella crescita del suo core business (il motore di ricerca sul web), settore dove i ricavi sono cresciuti solo del 2% lo scorso anno.

Fonte: Reuters