UK vieta ai governi stranieri di possedere giornali

Il Regno Unito ha dichiarato che vieterà ai governi stranieri di possedere giornali e riviste nel paese, alimentando un dibattito internazionale sull’influenza estera sia sui media tradizionali che sulle piattaforme social come TikTok.

La decisione fa seguito alla preoccupazione per la proposta di acquisizione del quotidiano The Telegraph e della rivista The Spectator da parte di una società collegata agli Emirati Arabi Uniti, sostenuta dal vicepresidente degli Emirati Sheikh Mansour.

I membri del Partito conservatore al potere – che hanno uno stretto rapporto con The Telegraph e The Spectator, entrambi organi di destra – avevano espresso il timore che l’accordo potesse mettere a repentaglio l’indipendenza editoriale.

Il ministro della Cultura Lord Stephen Parkinson ha affermato che la legge non si estenderà ai media radiotelevisivi, ma ha aggiunto che l’obiettivo del disegno di legge è specificamente la “proprietà statale straniera”, che escluderebbe società straniere come la News Corp di Rupert Murdoch dalla gestione dei giornali nel Regno Unito.

Redbird IMI – l’entità degli Emirati che cerca di acquistare The Telegraph e The Spectator – si è detta “estremamente delusa” dalla mossa, aggiungendo che il suo desiderio di acquistare i giornali è stato semplicemente spinto dalla convinzione che il settore dei media del Regno Unito fosse “degno”. di ulteriori investimenti”.

“Come per ciascuno dei nostri affari, siamo stati chiari sul fatto che l’acquisizione di The Telegraph e The Spectator è stata un’impresa completamente commerciale”, ha affermato Redbird.

In tutto il mondo, sempre più governi stanno valutando la possibilità di vietare alle aziende straniere di operare nel settore dei media all’interno dei loro confini, inclusa una proposta di legge negli Stati Uniti che costringerebbe TikTok a disinvestire dalla sua società madre cinese ByteDance.