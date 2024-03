Diffusione quotidiani in continuo calo. Tranne…

Classifiche e trend dei quotidiani elaborate da Primaonline.it sugli ultimi dati ADS (dicembre 2023). Nota: l’ADS si basa su dichiarazioni volontarie degli editori, quindi le vendite effettive sono certamente inferiori.

“L’attuale schema di rappresentazione dei dati ha superato la distinzione carta/ digitale” si legge in una nota ADS. Ecco perché dal mese scorso abbiamo deciso di introdurre l’infografica che rappresenta Il totale vendite individuali che comprende le vendite individuali cartacee (vendite in edicola e porta a porta), gli abbonamenti individuali cartacei e le vendite copie digitali individuali.

Si tratta sempre di numeri certificati e forniti da Ads che comprendono il dato aggregato della vendita individuale in edicola e la vendita individuale digitale, non legata a promozioni o offerte speciali. E’ quindi, a nostro parere, la fotografia “vera” del mercato dei quotidiani, di chi compra il giornale perché lo vuole davvero e non spinto da promozioni o abbinamenti a costi irrisori che spesso non hanno un grande futuro.

Questa nuova classifica nasce quindi per riconsegnare ai quotidiani una dimensione reale dell’acquisto del quotidiano che a tendere vedrà il formato digitale primeggiare rispetto alle copie cartacee, che come vediamo tutti i mesi in edicola segna un costante calo.

———————–

TOTALE VENDITE INDIVIDUALI

Confronto anno su anno: dicembre 2023 (stimati) VS dicembre 2022

TOTALE DIFFUSIONE CARTA + DIGITALE

Confronto mese su mese: dicembre 2023 (stimati) VS novembre 2023 (stimati)

Fonte: Primaonline