Microsoft e Google: la nostra spesa per l’AI sta dando i suoi frutti

Giovedì Microsoft Corp. e Alphabet Inc., proprietaria di Google, hanno inviato un messaggio chiaro agli investitori: la nostra spesa per l’intelligenza artificiale e il cloud computing sta dando i suoi frutti.

Le aziende hanno superato le stime di Wall Street con i loro ultimi risultati trimestrali, spinte da un’impennata dei ricavi del cloud, alimentata in parte dal boom dell’uso dei servizi di intelligenza artificiale. Le azioni delle società hanno registrato un rally. Alphabet è cresciuta del 12% e Microsoft ha guadagnato il 4% nelle negoziazioni pre-mercato di venerdì a New York.

I titani della tecnologia sono stati impegnati in una feroce battaglia per il dominio nel campo dell’intelligenza artificiale, con Microsoft che ha unito le forze con la startup OpenAI per sfidare la morsa ventennale di Google sulla ricerca su Internet. Ma i risultati di giovedì hanno mostrato che c’è ampio spazio di crescita per entrambe le società.

La Silicon Valley ha salutato il 2024 come l’anno in cui le aziende inizieranno a implementare l’intelligenza artificiale generativa, una tecnologia in grado di creare testo, immagini e video da semplici istruzioni. Nelle chiamate consecutive sugli utili, i dirigenti di Alphabet e Microsoft hanno affermato che i programmi stanno portando più affari per le loro unità di cloud computing.

I clienti aziendali sono più aperti a fare investimenti a lungo termine nella loro infrastruttura cloud, ha affermato Tejas Dessai, analista di ricerca presso Global X ETFs. Ciò ha contribuito a rendere più affidabile il settore, a volte volatile.

“È abbastanza chiaro da questi guadagni di Microsoft e Google che la domanda di infrastrutture cloud sta iniziando a normalizzarsi”, ha affermato Dessai. “L’infrastruttura cloud di base sta mostrando una crescita sana.”

L’aumento della domanda di cloud computing rappresenta una svolta positiva per Google, che da tempo segue Amazon.com Inc. e Microsoft nel mercato. Dopo aver raggiunto il pareggio per la prima volta lo scorso anno, l’operazione cloud di Google ha registrato un utile del primo trimestre di 900 milioni di dollari, ben al di sopra delle proiezioni degli analisti di 672,4 milioni di dollari. L’unità è considerata una delle migliori scommesse di Google per la crescita man mano che matura la sua attività principale di pubblicità associata alla ricerca.

“Per anni, Google Cloud è stato solitamente un punto debole durante le previsioni sugli utili di Alphabet”, ha affermato Lee Sustar, uno dei principali analisti di Forrester Research Inc. “Questi ultimi risultati mostrano che le offerte di intelligenza artificiale di Google Cloud non solo hanno portato i clienti aziendali a dare un’altra occhiata, ma spendere dei soldi seri.”

Il successo di Google con i clienti aziendali fa seguito ad alcune imbarazzanti battute d’arresto nel mercato consumer. A febbraio, il suo modello di punta con intelligenza artificiale Gemini è stato aspramente criticato dopo aver sputato immagini storicamente imprecise, spingendo l’azienda a smettere di generare rappresentazioni di persone.