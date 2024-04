Borsa, misterioso crollo del 99% di un’azienda cinese legato ai ‘margin call’

China Tianrui Group Cement Co. ha dichiarato che un improvviso calo delle sue azioni la scorsa settimana ha innescato una richiesta di margin call per un importante azionista, un drammatico crollo che ha spazzato via quasi tutto il suo valore di mercato.

Circa il 4,53% delle azioni della società è stato “venduto forzatamente sul mercato aperto a causa dell’insolito calo dei prezzi” il 9 aprile, ha spiegato Tianrui in un comunicato mercoledì.

I 133,1 milioni di azioni erano detenuti nei conti a margine dell’azionista di controllo Yu Kuo Co., indirettamente posseduto dal direttore non esecutivo Li Liufa e da sua moglie.

Secondo i dati compilati da Bloomberg, la vendita forzata rappresenterebbe quasi la metà delle transazioni avvenute il giorno in cui le azioni di Tianrui sono crollate del 99% a circa 0,05 dollari di Hong Kong. Un terzo del flottante della società è passato di mano il 9 aprile, con oltre 80 milioni di scambi scambiati negli ultimi minuti della sessione. Non è chiaro cosa abbia innescato il declino iniziale, forzando i margin call.

L’improvviso e forte calo delle sue azioni sottolinea i rischi associati alle società cinesi che hanno un’elevata concentrazione azionaria e sono coinvolte nei conti a margine dei proprietari. La sospensione delle attività commerciali per l’azienda non redditizia di materiali da costruzione coincide anche con una crisi immobiliare senza precedenti nel paese, che ha ripercussioni sulle aziende di costruzione.

Tianrui ha affermato nella dichiarazione che le sue operazioni commerciali rimangono normali. Ma le negoziazioni di azioni rimarranno sospese mentre il consiglio cerca di chiarire ulteriori informazioni, inclusa la conferma da parte di Yu Kuo sull’eventuale esecuzione di altre 10 milioni di azioni di richieste di margine.

Yu Kuo “sta cercando consulenza legale per verificare se la vendita forzata sia stata conforme a tutte le leggi applicabili e ai termini dei relativi contratti”, si legge nella dichiarazione. “Yu Kuo intraprenderà ulteriori azioni ove opportuno e necessario.”

La coppia Li era una volta una delle persone più ricche della provincia di Henan, classificandosi al 168° posto nel rapporto Hurun delle persone più ricche della Cina nel 2010, con un patrimonio netto di 6,8 miliardi di yuan (940 milioni di dollari) per la loro proprietà a Tianrui.

Il titolo è stato scambiato l’ultima volta a 4,8 centesimi di Hong Kong

L’anno scorso la società ha registrato una perdita netta di 634 milioni di yuan, rispetto a un utile di 449 milioni di yuan nel 2022, citando la crisi del settore e la concorrenza.

Altre società semisconosciute hanno dovuto affrontare crolli drammatici questo mese, comprese le azioni del penny stock Xinji Shaxi Group che sono crollate fino all’87%. Secondo Bloomberg Intelligence, più di una dozzina di aziende con un’elevata concentrazione della proprietà potrebbero dover affrontare richieste di margini a breve termine.

Fonte: Bloomberg