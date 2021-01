Società che opera nel mining di Bitcoin scatta al rialzo a New York

(WSC) NEW YORK – Le azioni quotate alla Borsa di New York della società cinese di gioco d’azzardo online 500.com sono aumentate di oltre il 15% durante le negoziazioni pre-mercato lunedì, l’azienda ha annunciato che sta acquistando macchine minerarie Bitcoin per un valore di 14,4 milioni di dollari.

“Supponendo che non ci siano ritardi, questa transazione dovrebbe chiudersi nel primo trimestre del 2021. Al termine, prevediamo di installare tutte le macchine per il mining di Bitcoin acquisite dai venditori entro quattro settimane e iniziare a generare entrate derivanti dall’estrazione di Bitcoin nella prima metà del 2021”, ha affermato la società in una nota.

Le azioni di 500.com a New York sono aumentate del 15,70% a $14 nel preborsa.