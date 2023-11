Riassetto per “La Verità” di Belpietro, con un nuovo socio

Cambio dell’assetto azionario al quotidiano La Verità. Nella casa editrice fondata da Maurizio Belpietro entra un nuovo socio, che acquista il 25% del capitale per 2,5 milioni di euro. Si tratta di Federico Vecchioni, amministratore delegato di BF SpA e Bonifiche Ferraresi il più importante gruppo agro-industriale italiano, con la sua società Newspaper ha riunito anche altri investitori.

L’ingresso di Vecchioni (foto sotto) ha tolto La Verità dalle mire degli Angelucci. Già editori del Tempo e di Libero, dopo l’acquisizione de Il Giornale, gli industriali farmaceutici di Roma avevano l’ambizione di diventare con il loro gruppo “l’editore unico del centrodestra”.

L’operazione quindi assegna al 100% della Società Editrice Italiana (SEI) di Maurizio Belpietro, che pubblica anche il settimanale Panorama, un valore di 10 milioni di euro (molto poco: evidentemente le vendite a circa 25.000 copie de La Verità non sono sufficienti per avere un business florido, mentre i settimanali cartacei sono costosi e ininfluenti in un mondo media dominato dal web e dalle piattaforme social). Da notare che gli Angelucci pochi mesi fa avevano offerto per rilevare l’intera società 23 milioni. Secondo alcune fonti con il nuovo riassetto azionario è prevista una profonda ristrutturazione del piano editoriale con riflessi sull’occupazione.

Ora nella SEI Vecchioni è il secondo azionista, alle spalle di Belpietro che dopo la ricapitalizzazione ha diluito le sue quote scendendo al 58,5%, mantenendo così il controllo e anche, ovviamente, la linea editoriale. Gli altri azionisti sono Nicola Benedetto (12,7%) e il giornalista Mario Giordano (3,7%).