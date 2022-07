Mark Moebius: scenari in Borsa con alti tassi di interesse e guerra

(WSC) LONDRA – “Una guerra non significa necessariamente un mercato orso, ma piuttosto un mercato toro”, afferma Mark Mobius, fondatore di Mobius Capital Partners, noto ex gestore di Templeton. Ecco l’intervista.

Domanda: Quanto potrebbe essere prolungato il rischio globale? Alcuni sostengono che le banche centrali globali abbiano le mani legate perché la natura del rischio è tale che, oltre un certo punto, l’aumento dei tassi non sarà in grado di controllare l’inflazione, a meno che non si adotti un approccio “a martello” e si blocchi completamente la crescita. Come vede questo equilibrio?

RISPOSTA: Le banche centrali di tutto il mondo, a partire dalla Fed, tendono ad adottare un approccio pesante perché hanno un modello che dice loro che per controllare l’inflazione devono alzare i tassi d’interesse più di quanto non faccia la misura dell’inflazione che utilizzano. Naturalmente, c’è un grosso punto interrogativo su questa misura dell’inflazione, come ho sottolineato nel mio libro Il mito dell’inflazione. Ma in ogni caso, supponiamo che il tasso di inflazione sia corretto in America e che sia pari all’8,5% e oltre, il che significa che il tasso reale deve essere positivo e che la Fed dovrà aumentare i tassi oltre l’8,5%, cioè il 9, il 9,5% o qualsiasi altra cosa, fino a quando il tasso di inflazione non scenderà.

Quindi direi che ci aspettano tassi sempre più alti e sono francamente sorpreso che la gente sia scioccata dall’aumento di tre quarti di punto percentuale che la Fed ha appena istituito. Non mi sorprende affatto. Sono diretti al 9%. Dobbiamo prepararci. Tuttavia, il punto più importante è che i tassi di interesse elevati non uccidono i mercati. I mercati azionari possono salire anche in presenza di tassi di interesse elevati. Temporaneamente ci sarà un certo impatto, ma nel lungo periodo i mercati toro sono spesso accompagnati da tassi di interesse elevati e, aggiungerei, in aumento.

D: Mentre le stime di crescita globale sono state abbassate dalla maggior parte delle agenzie, le stime di redditività globale non sono ancora state tagliate nella stessa proporzione, il che significa che c’è spazio per tagliare al ribasso le stime sugli utili delle società. Se ciò non avverrà in tempo, anche dopo il forte calo, i mercati globali continueranno ad apparire costosi. È un’ipotesi giustificata?

R: In realtà no, e il motivo per cui è necessario considerare questo aspetto con attenzione è la differenziazione tra i vari tipi di aziende. In qualsiasi situazione vedremo vincitori e vinti. I vincitori saranno le società che hanno un elevato rendimento del capitale, un indebitamento basso o nullo e una crescita degli utili. La crescita degli utili è il risultato del potere di determinazione dei prezzi. In un contesto come quello attuale, le società ad alto indebitamento andranno in crisi e il loro mercato sarà conquistato dai leader. Questi leader avranno quindi un potere di determinazione dei prezzi e potranno aumentarli in linea o addirittura superiori all’inflazione. Questa è una delle spiegazioni per cui i mercati salgono anche in presenza di tassi di interesse elevati, perché l’indice è composto da grandi aziende e il loro potere di determinazione dei prezzi aumenta in questi periodi.

D: Il conflitto tra Russia e Ucraina è durato molto più a lungo di quanto si pensasse finora. Forse si è spostato ai margini del Paese, ma continua a persistere. C’è una situazione di guerra fredda tra Stati Uniti ed Europa da una parte e Cina e Russia dall’altra. Dove pensa che si vada a parare tutto con tutto questo?

R: Non c’è dubbio che il rischio di una guerra nucleare sia elevato. È un rischio che ci accompagna da sempre, perché ormai molti Paesi possiedono armi nucleari e si possono commettere errori. È un aspetto che dobbiamo considerare con molta attenzione. Di recente ho condotto un piccolo studio sulla guerra di Corea, sulla guerra del Vietnam e sulla seconda guerra mondiale. Durante tutte queste guerre, l’S&P500 saliva, non scendeva. Una guerra non significa necessariamente che i mercati scenderanno. I mercati potrebbero anzi salire in questo tipo di situazione e il motivo è che i governi iniziano a spendere per la difesa e per altre cose e le aziende crescono di fronte a questa spesa. Quindi, c’è un mercato rialzista. È un fenomeno interessante. Una guerra non significa necessariamente un mercato ribassista, ma un mercato rialzista.

D: Il Nasdaq è sceso di circa il 33% dai massimi; l’S&P è quasi in territorio di mercato orso e anche il Dow Jones è sceso di oltre il 20% dopo una corsa al rialzo unilaterale durata 10 anni. Ritiene che sia avvenuta una correzione sufficiente o che ci sia spazio per un’ulteriore compressione delle valutazioni?

R: Probabilmente ne abbiamo ancora per un po’. Il Nasdaq, ad esempio, è sceso di oltre il 30% e naturalmente bisogna prestare attenzione alle criptovalute. Molti di noi non si rendono conto di quante persone in tutto il mondo stiano guardando e investendo in cripto. Uso la parola “investire” con molta attenzione alle criptovalute. Quando le criptovalute scendono, molte persone si sentono povere e il Bitcoin, come principale criptovaluta, è sceso drasticamente. È sceso più dell’S&P o di qualsiasi altro indice ed è una sorta di indicatore guida. Ritengo che gli altri indici – S&P, Nasdaq – potrebbero scendere ancora, ma poi si verificherà l’effetto “balsamo” e inizierà il prossimo mercato toro. Quindi, è una grande opportunità per comprare occasioni, ma bisogna stare attenti e assicurarsi di avere società con un elevato ritorno sul capitale, potere di determinazione dei prezzi, potenziale di crescita degli utili e assenza di debito.

D: Come vede il futuro di questa classe di asset cripto dopo un così grande ridimensionamento?

R: Nessuno può prevedere i mercati e io non sono il primo a cercare di prevedere un mercato, ma direi che le cripto devono scendere di più. Le criptovalute sono una specie di religione, una fede. Quando le persone iniziano a perdere la fede, allora non c’è più nulla, non ci sono dividendi, non ci sono interessi pagati, non ci sono beni se non qualcosa su internet. Quindi, quando la gente perde fiducia, può scendere molto più in basso e può arrivare a zero alla fine della giornata. Dobbiamo osservare questo settore con molta attenzione perché ci sono milioni di persone che hanno comprato criptovalute e che hanno comprato solo questo. Non hanno comprato nient’altro, non hanno comprato azioni, non hanno comprato obbligazioni, credono che questa sia la prossima grande cosa per cui venderanno, saranno fuori e saranno molto infelici.