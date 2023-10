In arrivo un crash a Wall Street? S&P 500 in zona correzione: -10%

L’indice azionario S&P 500 è sceso di oltre il 10% rispetto al punto più alto toccato all’inizio di quest’anno, soddisfacendo la definizione popolare di “correzione” del mercato mentre gli investitori si preoccupano dei tassi di interesse, dei rischi geopolitici e dei mediocri risultati aziendali del terzo trimestre.

Venerdì il benchmark delle azioni blue-chip di Wall Street è sceso dello 0,5%, spingendolo appena sopra la soglia di correzione rispetto al picco del 2023 registrato l’ultimo giorno di luglio.

Il mercato azionario statunitense ha registrato un’impennata nei primi sette mesi dell’anno, spinto dall’entusiasmo per la mania dell’intelligenza artificiale e dall’ottimismo riguardo al fatto che la Federal Reserve si stava avvicinando alla fine della sua campagna per alzare i tassi di interesse.

Terzo mese consecutivo di ribassi

Ma ora Wall Street è ora sulla buona strada per il suo terzo mese consecutivo di ribassi, la serie di perdite mensili più lunga dallo scoppio della pandemia di coronavirus all’inizio del 2020. Anche l’indice Nasdaq Composite è caduto in una correzione all’inizio di questa settimana, sebbene si sia ripreso leggermente venerdì.

“Si è trattato di una svendita al rallentatore”, ha affermato Stuart Kaiser, responsabile della strategia di trading azionario statunitense presso Citigroup. “Il sentiment è generalmente negativo . . . [ma] i parametri dello stress non si sono mossi molto, è stato relativamente ordinato”.

L’effetto dei tassi alti

L’anno scorso l’indice S&P 500 è crollato di almeno il 2% in un giorno in più di 20 occasioni, mentre quest’anno è successo solo una volta, a febbraio. Una combinazione di fattori ha spinto il mercato gradualmente al ribasso, il più importante dei quali è la consapevolezza che la Fed probabilmente manterrà i tassi di interesse elevati per un periodo prolungato per tenere l’inflazione sotto controllo.

Ciò ha spinto al rialzo i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi, con il tasso del benchmark a 10 anni che ha toccato il massimo degli ultimi 16 anni all’inizio di questa settimana. Tassi più alti riducono il valore relativo che gli investitori sono disposti a attribuire alle azioni, in particolare a quelle valutate principalmente sulla promessa di profitti lontani nel futuro.

Altro fattore destabilizzante: la guerra Israele-Hamas

La pressione sui tassi di interesse è stata esacerbata dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas, che ha determinato una fuga verso asset percepiti come beni rifugio come l’oro e il franco svizzero.

Con le grandi società statunitensi nel bel mezzo della stagione degli utili del terzo trimestre, alcune delusioni propinate da nomi di alto profilo hanno contribuito ad alimentare l’umore negativo tra gli investitori, nonostante i profitti nel complesso siano stati resilienti.

Mercoledì, la società madre di Google, Alphabet, ha perso quasi il 10% dopo aver mancato di poco le previsioni sui ricavi in una divisione, mentre le aziende che hanno superato le aspettative, come Microsoft, hanno goduto solo di modesti guadagni del prezzo delle azioni.

Il peggior ottobre degli ultimi 5 anni

Nonostante il suo recente svenimento, l’S&P 500 è ancora in rialzo del 7% quest’anno e del 15% in più rispetto al suo minimo durante il mercato ribassista dello scorso anno. Secondo Bloomberg il VIX è a a quota 20, le azioni sono sull’orlo del loro peggior ottobre degli ultimi cinque anni, e a giorni alterni il mercato obbligazionario va in crisi.

Per i rialzisti del mercato azionario, lo scenario sta diventando troppo a rischio. Tutte le categorie di investitori (istituzionali e privati) stanno ritirando denaro e puntando su una strategia che per certi versi è la più difensiva da oltre un anno.

Leggi anche:

I sondaggi condotti tra i manager professionisti mostrano che i grandi gestori istituzionali hanno tagliato il porzioni di azioni del loro portafoglio a livelli visti l’ultima volta al punto più basso del mercato orso del 2022. Gli hedge fund hanno spinto ai massimi le scommesse short su singoli titoli, per l’undicesima settimana consecutiva. I modelli di posizionamento degli investitori mostrano che tutti, dai fondi comuni di investimento ai modelli gestiti dall’AI, riducono l’esposizione azionaria ben al di sotto delle medie di lungo termine.

Non funziona più la tecnica ‘buy the dip’

Tra i peccati del trading, pochi sono messi alla berlina all’unanimità quanto il market timing, ma ciò non impedisce che ciò accada in periodi di stress come l’attuale. Se l’ultima fuga da Wall Street sia il precursore di una ripresa o di un lungo periodo di ribassi è la grande domanda che si aprirà con la fine di ottobre (October crash) e l’inizio di novembre.

“È preoccupante che una battuta d’arresto del mercato internamente così profonda come quella attuale non abbia portato ad un ulteriore miglioramento” del sentiment, ha affermato Doug Ramsey, chief investment officer del Leuthold Group. Ciò significa che sul mercato non funziona più la tecnica ‘buy the dip’, ovvero comprare sui ribassi.

I buy sui minimi sono difficili da trovare, con l’S&P 500 che è sceso di oltre l’1% cinque volte diverse nel mese di ottobre e ha spinto l’indice in zona correzione nella seduta di venerdì 27. Anche dopo che venerdì il settore tecnologico (rappresentato dall’indice Nasdaq) si è finalmente preso una pausa grazie ai solidi utili di Amazon e Intel, il Nasdaq 100 ha chiuso con il peggior calo di due settimane di quest’anno e si prepara alla più pesante perdita di ottobre dal 2018.