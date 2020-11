Continua inarrestabile la piena di mastodontiche ‘merger & aquisition’

(WSC) LONDRA – S&P Global è in trattative avanzate per acquistare IHS Markit per circa $44 miliardi, secondo una persona che ha familiarità con la transazione, sull’onda della crescente domanda di gestione dati, in particolare dal settore finanziario.

Un annuncio potrebbe arrivare già oggi, ha aggiunto la fonte a Bloomberg, rifiutando di essere identificata perché le informazioni non sono pubbliche.

I rappresentanti di S&P Global e IHS Markit si sono rifiutati di rispondere alle richieste di commento.

La fusione tra le due aziende sarebbe il secondo più grande accordo dell’anno, dietro la transazione da $56 miliardi tra le più grandi compagnie petrolifere e del gas cinesi, che ha avuto come obiettivo vendere le loro reti di gasdotti a un nuovo vettore nazionale.

Sempre sul fronte delle notizie di M&A (merger and aquisition), GlobalWafers di Taiwan ha detto che è in trattative avanzate per acquistare il produttore tedesco di wafer di silicio Siltronic, per 3,75 miliardi di euro.