Cannabis, le azioni in borsa si surriscaldano

di Giuseppe Pascarella

(WSC) MILANO – Aziende di cannabis americane, come Curaleaf, Green Thumb Industries, Trulieve Cannabis e Cresco Labs: possiedono licenze per operare in stati che consentono l’uso di cannabis in base alle loro leggi. Eppure l’industria è stata tormentata dall’illegalità della marijuana ai sensi della legge federale degli Stati Uniti.

Molti investitori conoscono solo produttori canadesi come Canopy Growth (CGC), Tilray (TLRY) o Aphria (APHA), le cui attività canadesi del tutto legali in Canada ma sono in elenco sul Nasdaq, mentre perdono denaro nel mercato americano.

Ora gli eventi stanno volgendo a favore degli operatori americani. Il 19 aprile, la Camera dei Rappresentanti ha approvato una legge con un margine di 3 a 1 che consentirebbe all’industria della cannabis di utilizzare il sistema bancario regolamentato a livello federale.

Nel frattempo il Covid-19 ha lasciato i governi statali alla disperata ricerca di entrate fiscali. New York, Virginia e New Mexico si sono recentemente uniti ai 13 stati che hanno consentito le vendite ricreative agli adulti.

Nel tempo, le vendite ricreative arriveranno probabilmente ai 20 stati che ora consentono la vendita su prescrizione medica. Ciò potrebbe spronare le restanti resistenze statali a mettersi in riga, se la legalizzazione federale non avvenisse prima. Quindi, le vendite non possono fare a meno di crescere.

Le vendite nelle catene di cannabis statunitensi stanno già raddoppiando e triplicando. Le aziende sono redditizie. A Trulieve, i margini del flusso di cassa operativo sono stati del +46% nel trimestre di dicembre. Le catene multistato raggiungono questi risultati impressionanti mentre sono ancora appesantite dalle leggi federali che impongono sanzioni fiscali, impediscono la spedizione interstatale, ai fondi negoziati in borsa e quelli comuni di investimento di acquistare le loro azioni. Quando questi impedimenti vengono meno, i profitti dovrebbero migliorare ancora.

Mentre i titoli della maggior parte dei produttori canadesi sono diminuiti drasticamente negli ultimi due anni, le azioni degli operatori statunitensi sono aumentati. Il lato positivo rimane. Le capitalizzazioni di mercato delle otto maggiori compagnie di cannabis statunitensi ammontano a 33 miliardi di dollari.

L’azienda che ora è conosciuta come Curaleaf era un’azienda produttrice di dispositivi medici quando Jordan ha acquisito una quota di minoranza nel 2012. Insoddisfatto della sua direzione, ha acquistato il controllo nel 2014 e ha rivolto i suoi occhi all’ottenimento delle licenze negli stati che stavano legalizzando la cannabis.

Da un unico dispensario nel New Jersey nel 2015, Curaleaf si è espansa a 105 negozi in 23 stati.

Quando il Canada è diventato il primo paese sviluppato a legalizzare completamente la marijuana nel 2018, aziende come Aurora Cannabis (ACB) vi ha costruito vaste serre, con l’intenzione di diventare il fornitore mondiale.

Curaleaf ha eclissato i primi leader del Canada per diventare il più grande venditore legale del mondo. I ricavi sono cresciuti di oltre il 160% nel 2020 a 650 milioni di dollari. Ha registrato una perdita netta di $ 62 milioni, ma i guadagni prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento o Ebitda, sono stati di $ 144 milioni. La società dovrebbe realizzare un utile netto di $ 65 milioni quest’anno, poiché le vendite raddoppieranno fino a $ 1,3 miliardi.

Il SAFE Banking Act recentemente approvato dalla Camera consentirebbe alle grandi banche di servire le compagnie di cannabis, quando legali. La legislazione ha il sostegno bipartisan al Senato e la Casa Bianca.

Le tasse di Curaleaf per il 2020 di 83 milioni di dollari hanno rappresentato una aliquota fiscale effettiva del 378%. La sezione 280E è “incostituzionale al limite”, lamenta Jordan. “Il governo federale sta fondamentalmente discriminando nei confronti di una grande industria in questo paese.”

Un ETF lanciato di recente ha escogitato un modo intelligente per consentire agli investitori statunitensi di scommettere sull’industria americana: The Advisorshares Pure US Cannabis ETF (MSOS) detiene posizioni in swap di azioni negli operatori statunitensi, mantenendo a distanza il problema della legge federale.

Con quasi 1 miliardo di dollari in entrata nell’ETF dal suo lancio a settembre, le attività di negoziazione del fondo hanno probabilmente contribuito ai recenti guadagni nelle azioni scarsamente negoziate.

Per ora, un ETF come il Pure US Cannabis quotato al NYSE potrebbe essere uno dei modi più semplici e sicuri per investire. “In un’area in rapida crescita e molto volatile come la cannabis”, suggerisce il suo gestore di portafoglio Dan Ahrens, “un portafoglio diversificato e una gestione professionale hanno molto senso”.

Ciò che ha meno senso è l’attenzione sbilenca che gli investitori prestano ai produttori canadesi di cannabis, che possono essere quotati negli Stati Uniti ma hanno principalmente il piccolo mercato canadese per le loro vendite.

__________

L’autore

Giuseppe Pascarella è uno dei principali esperti europei di analisi di società quotate in borsa negli Usa, CEO del gruppo PascaProfit e autore del bestseller ‘Battere il benchmark‘, attraverso il quale promuove l’alfabetizzazione finanziaria in Italia.

https://pascaprofit.com/