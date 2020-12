Borsa, Small Cap: c’è ancora spazio per un’ulteriore crescita

di Giuseppe Pascarella

(WSC) MILANO – Quando ci sono notizie positive per l’economia americana, il mercato delle small cap (bassa capitalizzazione) risponde quasi sempre presente. Le società “piccole” ottengono la maggior parte dei loro guadagni sul suolo domestico.

Quindi è logico pensare che quando l’economia americana va bene, queste aziende che hanno una forte concentrazione geografica su suolo statunitense, come per esempio un nuovo stimolo o il vaccino anti Covid-19, iniziano a prendere vigore e aumentano le loro prospettive.

Ma le prospettive sono davvero migliorate? Direi proprio di si, in quanto sembra che il lungo incubo nazionale del Covid-19 potrebbe finalmente finire nel 2021.

L’ETF iShares Russell 2000 (IWM), che detiene azioni a piccola capitalizzazione incentrate sul value, sta aumentando sulle notizie positive giornaliere. Questo ETF è salito di quasi il 20% da novembre.

Non è solo una questione di notizie, gli investitori istituzionali sarebbero sempre più interessati all’acquisto di azioni malconce, in particolare a bassa capitalizzazione, poiché hanno bloccato i profitti su titoli ad alta capitalizzazione come Apple (AAPL) e Amazon.com (AMZN).

Noi di PascaProfit stiamo ridisegnando le aspettative per il prossimo anno dopo le notizie del mese scorso di tre sperimentazioni di vaccini di successo. Ciò ha avviato una rotazione in settori che sono rimasti indietro da quando la crisi del Covid-19 ha colpito i mercati azionari a marzo.

Anche se è probabile che le azioni tecnologiche siano ancora al primo posto, vediamo l’impatto di un lancio di vaccini riuscito come decisivo per l’economia.

Questo probabilmente supporterà le azioni “value”, in particolare le small cap, che sono state le più colpite dai blocchi del Covid-19.

Anche l’economia globale sta mostrando una forte ripresa poiché le aziende stanno aumentando le loro previsioni per il 2021. I rapporti di revisione degli utili e delle vendite continuano a salire e sono vicini ai massimi storici e un forte contesto macro spesso aiuta a rafforzare i titoli azionari small cap.

___________

L’autore

Giuseppe Pascarella è uno dei principali esperti europei di analisi di società quotate in borsa negli Usa, CEO del gruppo PascaProfit e autore del bestseller ‘Battere il benchmark‘, attraverso il quale promuove l’alfabetizzazione finanziaria in Italia.

https://pascaprofit.com/