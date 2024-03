L’Arabia Saudita vuole TikTok

Il senatore Ron Wyden, presidente della potente commissione finanziaria del Senato USA, ha criticato aspramente l’ex segretario al Tesoro Steven Mnuchin e i suoi legami con il denaro del Medio Oriente, alla luce del suo tentativo di acquistare TikTok dal suo attuale proprietario cinese ByteDance.

Mnuchin ha dichiarato alla CNBC la scorsa settimana che sta riunendo un gruppo di investitori per acquistare la piattaforma dopo che la Camera ha approvato a stragrande maggioranza un disegno di legge che ne obbliga la vendita entro sei mesi o la messa al bando dagli app store.

La Casa Bianca ha esortato il Senato, dove il disegno di legge ha potenti sostenitori e oppositori in entrambi i partiti, ad agire rapidamente.

Mnuchin ha fornito pochi dettagli su chi potrebbe far parte del suo gruppo di investitori, tranne per dire che sta lavorando con una “combinazione di personaggi statunitensi”.

Ma gran parte del fondo di investimento di 2,5 miliardi di dollari che ha raccolto dopo aver lasciato l’incarico di ministro del Tesoro di Trump proveniva dai governi dell’Arabia Saudita e di altri stati del Golfo, dove Mnuchin era un assiduo visitatore durante il suo periodo al governo.

“Non vedo come l’America sarà più sicura se il prossimo proprietario di TikTok sarà un amico del movimento MAGA di Trump sostenuto dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita”, ha detto Wyden.

“Sono assolutamente preoccupato per l’accesso del governo cinese ai dati personali degli americani”, ha poi affermato il senatore.

“Ma ogni preoccupazione espressa riguardo all’influenza cinese è ugualmente valida quando si tratta di un governo saudita che ha ucciso un giornalista del Washington Post dopo aver piazzato uno spyware sul telefono di sua moglie”.

Il New York Times ha riferito che l’Arabia Saudita aveva stanziato 1 miliardo di dollari per il fondo Liberty Strategic Capital di Mnuchin e che i governi di Qatar, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti avevano contribuito con 500 milioni di dollari ciascuno (Mnuchin ha riconosciuto che tra i suoi investitori figurano governi stranieri, nonché famiglie benestanti e compagnie assicurative.)

In una lettera del 2022 al successore di Mnuchin, Janet Yellen, Wyden ha suggerito che Mnuchin potrebbe aver utilizzato un viaggio nei paesi del Golfo negli ultimi giorni dell’amministrazione Trump per raccogliere fondi a spese dei contribuenti. Ha archiviato i documenti per la sua società di investimento il giorno dopo aver lasciato l’incarico.

Un portavoce di Liberty ha dichiarato: “Come ha detto il segretario Mnuchin alla CNBC la scorsa settimana, TikTok dovrebbe essere controllato da investitori statunitensi e nessun singolo investitore dovrebbe possedere più del 10%”.