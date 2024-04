Google si impegna a distruggere i dati di navigazione “in incognito”

Google prevede di distruggere una serie di dati che riflettono la cronologia di navigazione sul web di milioni di utenti, come parte di un accordo di una causa legale secondo cui la società avrebbe monitorato le persone a loro insaputa.

La class action, presentata nel 2020, accusava Google di aver ingannato gli utenti su come Chrome traccia l’attività di chiunque utilizzasse l’opzione di navigazione privata “in incognito”. Chrome è uno dei canali più importanti per il motore di ricerca di Google, il fondamento della redditizia attività pubblicitaria dell’azienda.

La causa sostiene che le informative sulla privacy e sul marketing di Google non informano adeguatamente gli utenti sui tipi di dati raccolti, compresi i dettagli su quali siti Web vengono visualizzati.

I dettagli della transazione, depositati lunedì presso il tribunale federale di San Francisco, stabiliscono le azioni che la società intraprenderà per modificare le sue pratiche relative alla navigazione privata.

Secondo la dichiarazione del tribunale, Google ha accettato di distruggere miliardi di dati che la causa sostiene di aver raccolto in modo improprio, di aggiornare le informative su ciò che raccoglie nella navigazione privata e di offrire agli utenti la possibilità di disabilitare i cookie di terze parti in tale impostazione.

L’accordo non prevede risarcimenti per i singoli utenti. Ma consentirà ai singoli individui di presentare reclami. Gli avvocati che rappresentano i querelanti ne hanno già depositati 50 presso il tribunale statale della California.

La causa riguarda potenzialmente milioni di utenti Google che hanno utilizzato la navigazione privata da giugno 2016. La causa originariamente chiedeva 5.000 dollari di danni per utente per violazioni delle intercettazioni federali e delle leggi sulla privacy della California.

L’avvocato David Boies, che rappresenta i consumatori nella causa, ha affermato che l’accordo richiede a Google di eliminare e correggere “in una portata e su una scala senza precedenti” i dati raccolti in modo improprio.

“Questo accordo è un passo storico nel richiedere onestà e responsabilità da parte delle aziende tecnologiche dominanti”, ha affermato Boies.

Il portavoce di Google José Castañeda ha detto che la società è felice di eliminare “vecchi dati tecnici”. Ha affermato che i dati non sono mai stati associati a un individuo o utilizzati per alcuna forma di personalizzazione. Ha definito le cause individuali prive di merito.

Le azioni della società madre di Google, Alphabet (GOOGL) sono salite del 2,7% nelle contrattazioni a Wall Street lunedì.

Google sta combattendo cause legali separate presso il Dipartimento di Giustizia che accusano la società di monopolizzare i mercati della ricerca e della tecnologia pubblicitaria. Ha anche affermato che intende presentare ricorso contro la sentenza antitrust di dicembre che coinvolge la sua attività di app store sui telefoni cellulari.