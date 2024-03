Apple perde 113 miliardi in Borsa dopo la causa

Le autorità di regolamentazione su entrambe le sponde dell’Atlantico stanno puntando gli occhi su Apple, innervosendo gli investitori che temono multe minacciando così la sua posizione dominante sul mercato.

Negli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia e 16 procuratori generali hanno citato in giudizio il produttore di iPhone per aver violato le leggi antitrust.

Leggi:

E in Europa, si dice che la società stia affrontando indagini sulla sua conformità al Digital Markets Act dell’Unione Europea.

Giovedì le azioni della società sono scese del 4,1%, cancellando circa 113 miliardi di dollari di valore di mercato e riportando la perdita da inizio anno all’11%.

Un tempo l’azienda di maggior valore al mondo, con oltre 3mila miliardi di dollari, Apple ha sottoperformato sia il Nasdaq 100 che l’S&P 500 nel 2024.

Non è la prima volta che Apple viene sottoposta a controlli normativi.

L’azienda e altre del settore sono stati accusate per anni di arricchirsi sopprimendo i concorrenti. Ma man mano che i prodotti Apple sono diventati sempre più popolari e si sono affermati come parte della vita quotidiana in tutto il mondo, anche le autorità sono diventate più combattive e diffidenti nei confronti del suo strapotere.