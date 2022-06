Biden vuole eliminare la super bomba atomica

(WSC) WASHINGTON – I repubblicani al Congresso degli Stati Uniti si stanno scagliando contro il piano del Presidente Joe Biden di ritirare un’arma nucleare obsoleta, è accaduto durante una serie di udienze questa settimana dedicate alla proposta di bilancio dell’Amministrazione USA per l’anno fiscale 2023 per i capitolo che riguardano le forze nucleari e l’energia atomica.

Le audizioni al Congresso hanno anticipato quello che probabilmente sarà il nuovo dibattito sul ritiro della bomba gravitazionale B83 della potenza di 1 megatone (1000 chilotoni) durante la stesura del testo di disegno di legge che ogni anno autorizza le spese per la Difesa, processo che inizierà a fine giugno. La US Air Force prevede anche di ritirare l’unico aereo in grado di trasportare la B83, il bombardiere stealth B-2 Spirit, al più tardi entro il 2032.

“La logica di questa amministrazione di ritirare la bomba gravitazionale B83 senza avere la capacità di sostituirla non mi è chiara”, ha detto Doug Lamborn, un repubblicano del Colorado, membro della sottocommissione per le forze strategiche della Camera, durante un’audizione martedì scorso. “In effetti, mi risulta che non solo non ci sia una capacità sostitutiva, ma che il processo di identificazione dei candidati per una capacità sostitutiva non sia ancora iniziato”.

Lamborn ha sostenuto che la B83 – che è 80 volte più potente della bomba che gli Stati Uniti sganciarono su Hiroshima durante la Seconda Guerra Mondiale – è necessaria per colpire “obiettivi difficili e profondamente interrati”.

Ma l’assistente del segretario alla Difesa per la politica spaziale, John Plumb, che fa parte del Consiglio per le armi nucleari, ha ribattuto che la B83 non affronta adeguatamente la sfida per quel tipo di target. “La sua utilità è sempre più limitata e il suo ritiro non cambia l’insieme di obiettivi difficili e profondamente interrati”, ha detto Plumb.

L’amministrazione Biden ha optato per mantenere il finanziamento della B83 l’anno scorso nella sua richiesta di bilancio per l’anno fiscale 2022, ma successivamente ha deciso di non mantenere la potentissima bomba atomica nella sua Nuclear Posture Review del 2022. La decisione fa rivivere gli sforzi dell’ex presidente americano Barack Obama per disinnescare la bomba da un megatone vecchia di quasi quattro decenni. L’ex presidente Donald Trump ha fatto deragliare i piani dell’amministrazione Obama quando ha deciso di mantenere la B83, che è l’ultima bomba da 1 megatone rimasta nell’arsenale nucleare statunitense.

Durante la stessa audizione, la senatrice Dianne Feinstein, democratica della California, ha incoraggiato l’amministrazione Biden a ritirare la B83 il prima possibile, evidenziando le linee di battaglia partigiane che si sono delineate intorno alla bomba gravitazionale.

Il senatore Ed Markey, del Massachusetts, che ha cercato di eliminare la B83 in una legge introdotta l’anno scorso che avrebbe tagliato 73 miliardi di dollari dal bilancio delle armi nucleari in un decennio, ha detto di essere “rincuorato” dai piani di Biden.

“Nessun leader sano di mente potrebbe pensare di impiegare una bomba nucleare 100 volte più potente di quella sganciata su Hiroshima”, ha dichiarato Markey. “Dobbiamo resistere ai tentativi dei repubblicani, simili a quelli del Dottor Stranamore, di mantenere in giacenza la nostra ultima e più indiscriminata bomba megaton”.