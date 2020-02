Borsa: Milano la peggiore del mondo. Ftse Mib crolla -5,0%

Le Borse ampliano le perdite con i future Usa in netto calo. Piazza Affari e’ la peggiore con una perdita che tocca il 5%, i listini di Francoforte e Parigi sono in flessione di quasi quattro punti percentuali. A Milano, Juventus in rosso del 10% dopo la semestrale in perdita. Vendite su Salvatore Ferragamo (-8%), Cnh Industrial (-7,4%), St (-7,2%) e Nexi (-7%). In attesa che apra Wall Street i future sul Djia segnano -2,6%, quelli sull’S&P 500 -2,44%, mentre quelli sul Nasdaq -2,68%.

***

La diffusione del coronavirus in Italia – insieme ai casi di contagio in Iran e Israele e all’aggravarsi dell’epidemia in Corea del Sud – sorprende i mercati finanziari che negli ultimi giorni sembravano puntare soprattutto sulla progressiva normalizzazione della situazione in Cina: a meta’ seduta tutti i listini azionari europei sono in forte perdita, mentre il prezzo del petrolio arretra di quasi il 4% e l’avversione al rischio spinge le quotazioni sopra i 1680 dollari l’oncia.

Piazza Affari e’ nettamente la peggiore: -4,7% il Ftse Mib che riduce allo 0,4% i guadagni messi a segno da inizio 2020. Parigi, Francoforte e Madrid cedono il 3,5%, Londra il 3%.

Le vendite colpiscono soprattutto il settore viaggi: -14% easyjet a Londra, -13% Ryanair, -9% Iag, -10% Air France-Klm. Male anche l’automotive e le societa’ minerarie. A Milano, Juventus perde il 10% dopo la semestrale in perdita. Vendite su Salvatore Ferragamo(-8%), Cnh Industrial (-7,4%), St(-7,2%) e Nexi(-7%).

“Il crollo della Borsa di Milano di questa mattina e’ dovuto principalmente alla paura. Fino alla settimana scorsa si pensava che il problema coronavirus fosse limitato principalmente alla Cina, ma che, anche in quella zona, la situazione si stesse normalizzando, tanto che lentamente, alcuni stabilimenti produttivi stavano riaprendo. Ora si sta diffondendo il timore che, anche in Italia, alcune imprese possano chiudere e che vengano limitati gli spostamenti di merci e persone per circoscrivere la diffusione dell’infezione. Questo avrebbe un impatto negativo sull’economia europea, soprattutto in un contesto, come quello attuale, di crescita bassa” e’ il commento di Andrea Carzana, gestore azionario Europa di Columbia Threadneedle Investments.

Fuori dal Ftse Mib, vendite su molti retailer come Autogrill (-13%), OVS (-12%), Unieuro (-13%) e sulle societa’ delle manifestazioni fieristiche a cominciare da Fiera Milano (-10%) che ha rinviato l’esposizione dell’occhialeria MIDO. I prezzi del barile di petrolio scivolano a 56 dollari per il Brent aprile e a 51,3 per il Wti aprile. Euro/dollaro a 1,082. Debole la sterlina, acquisti sullo yen. (RADIOCOR)