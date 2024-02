Trump: “Non ho chiesto a Robert Kennedy di fare il mio vp”

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha chiesto a Robert Kennedy Junior, nipote dell’ex presidente John Fitzgerald, di correre in ticket per il ruolo di vicepresidente alle elezioni del 5 novembre. Lo ha dichiarato oggi in un’intervista televisiva al programma “Sunday Morning Futures” di FoxNews, negando le voci al riguardo. Trump ha detto che il contatto “non è mai avvenuto”.

Intervistato sui criteri con i quali intende selezionare il suo compagno di corsa alle presidenziali, Trump ha risposto che il fattore più importante è garantire che il prescelto sia in grado di farsi avanti e gestire la presidenza in caso di emergenza. “Deve farlo chi sarebbe in grado di essere un buon presidente. Non importa chi sei, le cose accadono. Deve essere il numero uno”, ha detto Trump.