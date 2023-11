Sondaggio, presidenziali Usa: Trump batte Biden

Se le elezioni si tenessero oggi, Donald Trump batterebbe facilmente Joe Biden con oltre 300 voti elettorali, secondo un nuovo sondaggio statale del New York Times e del Siena College.

Il sondaggio smonta il progetto che Biden sia il democratico più eleggibile contro Trump, poiché mostra che l’ex presidente è in testa rispetto all’attuale occupante della Casa Bianca in cinque stati ancora in bilico: Nevada, Georgia, Arizona, Michigan e Pennsylvania, tutti vinti da Biden nel 2020.

Biden supera Trump di 2 punti in Wisconsin. Il presidente è sotto di 4 punti in Pennsylvania, 5 in Arizona, 6 in Georgia, 5 in Michigan e 10 in Nevada.

Il margine di errore è di circa 2 punti quando tutti gli Stati sono uniti e fino a 4,8 punti per i singoli Stati.

Il 71% dei rispondenti ha affermato che Biden è “troppo vecchio”, compreso il 54% dei sostenitori del presidente.

Solo il 39% di questi elettori pensa lo stesso di Trump, che sarebbe il presidente più anziano mai insediato e non ha condiviso dettagli sul suo stato di salute. I sondaggi di Biden sono più negativi rispetto ai democratici alternativi, persino rispetto alla vicepresidente Kamala Harris.

Trump precede Biden di 5 punti. Un democratico generico e senza nome ha un vantaggio di 8 punti su Trump – un distacco di 13 punti.