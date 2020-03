Coronavirus, crollano i rendimenti dei bond. Treasury USA 10 anni a 0,733%

Con il diffondersi globale del Coronavirus lo stress e l’ansia dominano non solo tra la gente, in tutto il mondo, ma anche sui mercati finanziari.

La fuga degli investitori dagli asset a rischio verso la sicurezza di porti più sicuri, alla luce dei forti ribassi in borsa, è evidenziata anche dal clamoroso crollo calo dei rendimenti dei titoli di Stato USA.

Venerdì mattina il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso fino a 11 punti base, raggiungendo un nuovo record storico al ribasso di 0,733%.

Facebook ha diramato l’annuncio a tutti i propri dipendenti nell’area di San Francisco di lavorare da casa, i grandi magazzini di Gap hanno chiuso il quartier generale a New York.

Sui mercati europei, broker e investitori sono con i nervi tesi, vedendo il rendimento del bund tedesco a 10 anni crollare stamattina, prima dell’apertura delle borse, all’incredibile tasso negativo di -0,71%. Anche questo è un record storico mai registrato prima.

Il rendimento del Tesoro a 30 anni è sceso fino a 14 pb, raggiungendo un minimo storico dell’1,451%.

I rendimenti diminuiscono con l’aumento dei prezzi di obbligazioni, bond e titoli di stato sovrani.

Nei momenti di massima turbolenza gli investitori istituzionali si affollano tutti insieme verso la salvezza dei bond governativi, il che spinge il rendimento dei Treasury a nuovi minimi assoluti. La convinzione è che la distruzione economica in atto per via del Covid19 costringerà ad ulteriori mosse aggressive le banche centrali, certamente la Fed e forse anche la Bce.

La Federal Reserve all’inizio di questa settimana ha tagliato i tassi di interesse di 50 pb in una riunione di emergenza a mercati aperti, fatto che non avveniva dalla crisi finanziaria del 2008.

I mercati dei futures scontano oggi un’altra riduzione di 50 pb, che sarà decisa quando il board della Fed si incontrerà il 17 e 18 marzo. I futures sui fed funds implicano una probabilità del 68% che ci sarà un ulteriore taglio di 25 pb alla riunione di aprile della banca centrale.