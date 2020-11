Il socialismo cinese mina il capitalismo liberale

di Yuri Tavrovsky*

(WSC) MOSCA – Durante l’incontro di quattro giorni a Pechino, la fiducia e l’ambizione della leadership cinese sono state pienamente dimostrate con il rilascio di ampie linee guida per trasformare il paese in “un paese socialista moderno”. La quinta sessione plenaria del XIX Comitato Centrale del PCC ha approvato la bozza di proposte per la formulazione del piano quinquennale per il prossimo periodo 2021-2025 e una visione a lungo termine da raggiungere entro il 2035.

I dettagli del quinquennio

Il piano e la visione del 2035 saranno concretizzati in vista della sessione plenaria annuale del Congresso nazionale del popolo nel marzo del prossimo anno, che approverà e pubblicherà i piani per l’attuazione. Nuovi obiettivi nazionali sono stati resi pubblici sullo sfondo dei risultati e dei problemi attuali. La Cina è riuscita a contenere la pandemia Covid-19 a livello nazionale e sembra l’unica grande economia al mondo a registrare una crescita positiva quest’anno.

Allo stesso tempo, a causa dell’impatto economico della pandemia e delle sanzioni americane della Guerra Fredda, la Cina potrebbe non raggiungere l’obiettivo di raddoppiare il suo PIL 2010 entro la fine del 2020. Non era previsto nemmeno l’annuncio della completa eliminazione della povertà al plenum di ottobre. L’efficienza nel superare gli effetti delle pressioni esterne e gli eventi del “cigno nero” non può che impressionare il mondo. L’audacia nel tracciare la strada per gli obiettivi attuali e di lunga data dimostra che la Cina ha già sviluppato la sua economia e la sua influenza fino a raggiungere dimensioni critiche.

Mobilitazione

I miei connazionali russi spesso mi fanno domande sulle origini dei successi cinesi. Rispondo in breve: mobilitazione. La grande mobilitazione della nazione cinese non è iniziata con il superamento dell’epidemia di COVID-19. Non è iniziata con la guerra commerciale e le successive guerre tecnologiche e informatiche nel 2018.

Il 29 novembre 2012 il presidente Xi Jinping ha reso pubblico il Manifesto della mobilitazione dal titolo “China Dream”. A quel punto era evidente che la “ripresa pacifica” della Cina non sarebbe stata tollerata dall’Occidente e dall’America in particolare. A quel punto il programma militare “Pivot to Asia” e il piano economico “Trans Pacific Partnership” erano già in atto. Nuovi livelli di sospetto e ostilità sono stati raggiunti entro il 2017 quando il 19° Congresso del CPC ha approvato i primi risultati del piano China Dream e ha conferito a Xi Jinping credenziali quasi illimitate per ulteriori innovazioni e riforme. Anche questi primi risultati hanno fatto capire agli esperti e alle élite americane che l’intero piano sarà realizzato e che entro il 2049 la Cina sarà almeno uguale agli Stati Uniti in termini di forza nazionale globale.

Il grande ringiovanimento della nazione cinese

Per me il sogno cinese di un grande ringiovanimento della nazione cinese è un piano a lungo termine che comprende diverse fasi e strategie chiave. La risposta a questa “minaccia reale e immediata” è seguita con la guerra commerciale iniziata dal presidente Trump nel 2018. Ma è stato solo l’inizio di una guerra fredda su vasta scala. Questa guerra ha diversi fronti principali. Oltre alla guerra commerciale c’è il fronte tecnologico con ogni sorta di sanzioni contro i giganti cinesi dell’elettronica come Huawei.

C’è una guerra globale di disinformazione che dà la colpa alla Cina per la pandemia di COVID e fa rivivere il pregiudizio del “pericolo giallo”. C’è un tentativo di “rivoluzione colorata” a Hong Kong e campagne di disinformazione su Xinjiang e Tibet. Il fronte più pericoloso della Guerra Fredda si sta creando intorno a Taiwan con nuove armi sofisticate inviate ai separatisti di Taipei e la crescente presenza della Marina americana vicino all’isola e nel Mar Cinese Meridionale.

Non commettete errori, la guerra fredda contro la Cina non riguarda solo deficit commerciali o risultati tecnologici. Riguarda il futuro dell’America, della Cina e dell’intera umanità. Ogni grande successo cinese dimostra la superiorità del socialismo con il modello di sviluppo delle caratteristiche cinesi. Allo stesso tempo mina un altro modello: il capitalismo liberale. Le élite americane non possono permettersi di perdere la concorrenza tra i due modelli e andranno a limiti impensabili per fermare o almeno rallentare il progresso del modello cinese. Che si tratti di Trump o Biden alla Casa Bianca, questo completamento esistenziale continuerà.

Il successo cinese genera gelosia e sospetto

Oggi parliamo di “Cina e mondo nei prossimi cinque anni”. Francamente, so già come sarà la Cina tra 5 anni. Sembrerà fantastico! Tutti i principali obiettivi precedenti del piano generale denominato China Dream sono stati raggiunti. Il prossimo piano quinquennale, per il 2021-2025, si concretizzerà inevitabilmente con un accento particolare sull’innovazione, sulla necessità di ridurre gradualmente la dipendenza esterna e la sicurezza nazionale. Quello che non so è come sarà il mondo tra 5 anni e quale sarà la forma delle sue relazioni con la Cina. Più numerose sono le conquiste cinesi, più si generano gelosia e sospetto e questo è vero non solo con l’America.

Possiamo osservare la tendenza a unire le forze contro la Cina in Europa, nell’Indo-Pacifico, in America Latina e persino tra gli stati post-sovietici. Invidiare il benessere e la felicità del tuo prossimo è molto umano. Ma negli affari internazionali è abbastanza pericoloso. Dovremmo fare attenzione al divario, al divario delle percezioni errate esistenti e crescenti. Dovremmo cercare di minimizzare la gelosia da una parte e il trionfalismo dall’altra. Dovremmo ammettere che la Cina ha trovato la migliore formula di sviluppo sostenibile e non la rifiuterà sotto alcuna pressione o coercizione. Questa formula si chiama socialismo con le caratteristiche cinesi e il suo fulcro è la mobilitazione.

*Yuri Tavrovsky è Direttore del think tank “Russian Dream e Chinese Dream”, Mosca, e professore alla Russian People’s Relationship University (Российский университет дружбы народов). Studia la storia della Cina da più di quattro decenni.