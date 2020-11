Due dinosauri in lotta

(WSC) NEW YORK – Gli scheletri fossili di due dinosauri intrecciati in quella che sembra una lotta mortale finale sono stati donati a un museo della Carolina del Nord.

L’organizzazione senza scopo di lucro Friends of the North Carolina Museum of Natural Sciences ha dichiarato martedì di aver acquisito gli animali fossilizzati con fondi privati. Gli scheletri verranno donati alla collezione di paleontologia dei vertebrati del museo di Raleigh.

Il Tyrannosaurus rex e il Triceratops horridus noti come i dinosauri duellanti furono sepolti insieme 67 milioni di anni fa.

I loro fossili sono stati scoperti su una collina del Montana e rimangono sepolti nel sedimento in cui sono stati trovati. L’organizzazione senza scopo di lucro ha affermato che il particolare stato di conservazione darà ai paleontologi dei musei un’opportunità senza precedenti ai fini della ricerca e istruzione.

Fonte: AP