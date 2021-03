Federal Reserve: oggi la decisione più importante del 2021

(WSC) MILANO – La Fed presenterà le conclusioni della sua ultima riunione nella giornata di oggi e, mentre non sono previste decisioni sul tasso di interesse, un aggiornamento delle previsioni economiche è in agenda con un possibile impatto significativo sul sentimento del mercato. Ne parlerà il presidente Jay Powell.

Questo è stato evidenziato da Bank of America (NYSE: BAC) in un’analisi pubblicata ieri, stimando che la riunione della Fed di oggi sarà “la più critica in qualche tempo”.

Ricordate che le proiezioni economiche della Fed a dicembre hanno mostrato una stima di appena +4,2% per il PIL, così come una proiezione di +5% per il tasso di disoccupazione e l’inflazione core che si aggira intorno all’1,8% per quest’anno.

Tuttavia, queste cifre sono soggette a “significative revisioni al rialzo”, secondo Bank of America.

La crescita del PIL potrebbe essere aumentata di “almeno” 1,5 punti percentuali in un range tra il 5,7 e il 6 per cento, mentre il tasso di disoccupazione potrebbe essere tagliato al 4,8 per cento e l’inflazione portata al 2 per cento come obiettivo della Fed.

L’inflazione è già diventata un mal di testa per la Fed, con i rendimenti delle obbligazioni in aumento e i prezzi di mercato al livello più alto in quasi 13 anni. Come detto, in una nota, il team economico della banca americana ha definito la riunione di questa settimana “uno degli eventi più critici per la Fed da qualche tempo”. Powell “dovrà trovare il giusto equilibrio” tra una prospettiva economica ottimista e la volontà della Fed di permettere che l’inflazione sia più alta del solito per assicurare che la crescita occupazionale sia ampia e tenga conto del reddito, della razza e del sesso, ha notato Bank of America.

“Questo sarà probabilmente il primo passo della Fed nella direzione di una politica meno accomodante, in quanto pone le basi per un aggiustamento graduale e un eventuale inasprimento della politica”, si legge nel documento di Bofa.