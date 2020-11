È la curva del debito pubblico italiano a far paura, non il virus

(WSC) MILANO – L’Italia avrà la necessità di finanziare fino a 10 miliardi di euro al mese per coprire il fabbisogno derivante dagli aiuti per le piccole e medie imprese e per la cassa integrazione durante la fase di lockdown limitati e restrizioni per contenere il coronavirus, riferisce Bloomberg, citando fonti che hanno familiarità con la situazione.

Intanto il debito pubblico italiano sale a livelli record e sembra avere negli anni una progressione esponenziale, per per usare un termine comprensibile a tutti in questa fase di emergenza Covid19, come dimostra chiaramente lo screenshot tratto dal terminale Bloomberg.

Una eventuale chiusura delle attività più rigida a livello nazionale fino a marzo 2021 potrebbe costare 40-50 miliardi di euro, circa il 3% del PIL italiano.