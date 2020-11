Alla Camera il centrodestra attacca sulle zone: “Regioni gialle solo perché di centrosinistra”

(WSC) ROMA – Dopo le contestazioni di Attilio Fontana e Nino Spirlì, presidenti di Lombardia e Calabria, anche alla Camera dei deputati sono partite contestazioni e polemiche dai banchi del centrodestra per le nuove fasce di restrizioni decise dal Governo e legate all’emergenza Covid-19.

“Il ministro Roberto Speranza e il presidente Giuseppe Conte vengano in Parlamento. E, dati alla mano, spieghino ai lombardi, ai piemontesi, ai calabresi, ai cittadini della Valle d’Aosta, perché le loro Regioni sono zona rossa, mentre altre non lo sono”, ha attaccato la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini. Mentre toni più accesi ha usato la collega azzurra, Maria Tripodi: “Come mai Regioni governate dal centrodestra vengono etichettate ‘zona rossa‘, mentre altre governate dal centrosinistra vengono etichettate come ‘zona gialla‘?”, alludendo all’adozione di scelte di natura politica e non legate ai dati dell’emergenza. (Il Fatto Quotidiano)

