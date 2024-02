I bond globali cancellano tutti i guadagni

I dati sull’inflazione statunitense hanno cancellato gli ultimi resti di un rally obbligazionario globale iniziato a dicembre con la speranza che la Federal Reserve si fosse finalmente orientata a favore dei tagli dei tassi di interesse.

L’indice Bloomberg del debito globale è sceso del 3,5% quest’anno, cancellando tutti i guadagni dal 12 dicembre, il giorno prima dell’annuncio della Fed di quel mese. I rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni erano al 4,31% in Asia dopo essere aumentati di 14 punti base nella sessione precedente, mentre i rendimenti a 10 anni del Giappone sono saliti fino a quattro punti base.

Le obbligazioni globali sono crollate quest’anno quando il presidente della Fed Jerome Powell ha guidato i principali colleghi nel respingere con forza le scommesse del mercato secondo cui le banche centrali avrebbero avviato rapide misure di allentamento già a marzo. La disfatta si è accelerata dopo che i dati di martedì hanno mostrato che l’inflazione statunitense a gennaio è stata più forte del previsto, spingendo i trader a rinviare a luglio le scommesse sul primo taglio dei tassi di interesse della Fed.

“L’indice dei prezzi al consumo di gennaio rappresenta un punto di svolta: la narrativa secondo cui la disinflazione della Fed ha fornito spazio per tagli alle assicurazioni è chiaramente ora sul tagliere”, ha affermato Prashant Newnaha, senior rates strategist con sede a Singapore presso TD Securities Inc. “Ora esiste il rischio reale che le pressioni sui prezzi iniziano a spostarsi verso l’alto. La Fed non può intromettersi in questo. Ciò dovrebbe fornire slancio per ulteriori ribassi obbligazionari”.

I trader stanno attualmente scontando pienamente solo tre tagli dei tassi della Fed per quest’anno, con una quarta riduzione vista come un lancio di moneta. Ciò è in linea con le previsioni della banca centrale statunitense di tre misure di allentamento, anche se è ben lontano da appena un mese fa, quando gli swap mostravano il potenziale per ben sette spostamenti al ribasso del tasso di liquidità.

La forza dell’economia statunitense rende i titoli del Tesoro poco attraenti al momento, nonostante il fatto che le scommesse sui tassi siano ora meglio allineate con le indicazioni della Fed, secondo Amy Xie Patrick, responsabile delle strategie di reddito presso Pendal Group a Sydney. Si è ritirata dalla durata del governo statunitense, per concentrarsi maggiormente sui titoli societari, per ora.

“Il credito è la scelta più semplice perché lo slancio economico è ancora abbastanza forte da sostenere gli asset rischiosi”, ha affermato Xie Patrick. La storia della disinflazione strutturale è “un processo di due passi avanti e uno indietro”, ha affermato.

Mercoledì i rendimenti dei titoli decennali australiani sono balzati di 12 punti base al 4,29%, proprio in linea con il livello precedente all’annuncio della Fed di dicembre. I bund tedeschi e i gilt britannici avevano già più che cancellato i loro rally dell’era cruciale.