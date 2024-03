Cosa è il nuovo ciclo di crescita secolare. E perché accelera

A cura di Mark Baribeau, Portfolio Manager di PGIM Jennison Global Equity Opportunities fund.

La decelerazione dell’inflazione dovrebbe attenuare le pressioni delle banche centrali sul fronte dei rialzi dei tassi. Si prevedono impennate della volatilità man mano che i mercati si adeguano alle realtà di tassi “più alti più a lungo”, ma gran parte del repricing dovrebbe essere alle nostre spalle, posto che non emergano grandi sorprese.

L’economia globale ha finora dimostrato resilienza, ma prospetta un rallentamento nel 2024. Riteniamo che, qualora si riuscisse a evitare una recessione, l’azionario dovrebbe registrare un buon andamento, seppure con rendimenti più modesti rispetto al 2023.

Contesto bilanciato per il 2024

Gli investitori dovrebbero spostare l’attenzione sui propulsori fondamentali dei rendimenti azionari poiché i tassi sembrano avere toccato il picco e la politica restrittiva è prossima alla conclusione. Sebbene i mercati azionari abbiano ampiamente scontato le nuove realtà in tema di tassi, le valutazioni restano ancora al di sotto delle medie storiche, creando un contesto di valutazioni bilanciato per il futuro.

La crescita degli utili sembra avere toccato il minimo e prefigura una ripresa nel 2024. A sua volta, il recente boom dell’intelligenza artificiale (IA), a quanto pare, ha fatto uscire il settore tecnologico dalla recessione. Durante i periodi di crescita economica inferiore alla media, i titoli growth (tendenti ad avere fonti di crescita di natura più organica meno vulnerabili alle condizioni congiunturali) hanno storicamente superato i value (tendenzialmente più sensibili al ciclo economico).

I titoli con una crescita degli utili resiliente diventano più interessanti man mano che l’economia in generale rallenta, il che dovrebbe essere di buon auspicio per i titoli growth nel quadro di rallentamento economico.

Adozione attiva dell’innovazione rivoluzionaria

Gli odierni temi secolari innovativi sono disruptive e resilienti alle condizioni macroeconomiche, e l’IA alimenta cambiamenti rivoluzionari in gran parte dei settori. L’individuazione del giusto equilibrio tra emerging growers e stable growers è essenziale, così come la capacità di guardare oltre la volatilità di mercato per concentrarsi sui principali beneficiari della rivoluzione secolare in atto.

Maggiori temi di crescita secolare per il 2024 e oltre

Tecnologie avanzate: IA e cloud computing continuano a rivoluzionare le industrie, amplificando la domanda di software e infrastrutture sempre più intelligenti.

Consumi globali: popolazioni più giovani e numerose con redditi disponibili robusti stanno ridefinendo i modelli di consumo e generando una domanda persistente di beni di lusso.

Automazione industriale: il boom di strutture manifatturiere e high-tech che si avvalgono dell’IA sta favorendo una rivoluzionaria automazione dei processi industriali per migliorare le efficienze.

Mobilità trasformativa: l’evoluzione dei trend strutturali a livello di veicoli elettrici, autonomia e mobilità on-demand sta creando nuovi ecosistemi di mobilità per un trasporto più efficiente di persone e merci.

Piattaforme fintech: i consumatori stanno rapidamente adottando potenti piattaforme di tecnofinanza, in particolare nelle aree caratterizzate da sistemi finanziari sofisticati limitati.

Innovazione nel settore della sanità: un ciclo di innovazione caratterizzato da capacità di ricerca avanzate, terapie rivoluzionarie e filiere digitali promuove la domanda di ecosistemi sanitari maggiormente integrati.