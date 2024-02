Borsa: Goldman Sachs rialzista, alza target S&P 500 a 5.200

Pochi mesi dopo aver fissato un obiettivo per il 2024 per l’indice S&P 500, gli strategist di Goldman Sachs hanno migliorato le loro previsioni per la seconda volta consecutiva poiché il mercato azionario ha eclissato l’importante traguardo di 5.000 questo mese.

“L’aumento delle stime degli utili è il motore della revisione”, ha scritto venerdì un team guidato da David Kostin in una nota ai clienti.

Kostin prevede ora che l’S&P 500 salirà a 5.200 entro la fine di quest’anno, alzando le sue previsioni di circa il 2% rispetto al livello di 5.100 previsto a metà dicembre. Il nuovo obiettivo implica un balzo del 3,9% rispetto alla chiusura di venerdì. A novembre, aveva inizialmente previsto che l’indice S&P 500 avrebbe toccato i 4.700 entro la fine di quest’anno.

L’obiettivo di prezzo di Goldman di 5.200 per l’S&P 500 nel 2024 è ora tra i più alti a Wall Street, unendosi ai ranghi dei tori di Wall Street tra cui Tom Lee di Fundstrat Global Advisors e il capo strategist di Oppenheimer Asset Management John Stoltzfus, che hanno entrambi un fine anno simile.

Gli strategist della banca hanno aggiornato le previsioni sugli utili per azione per l’anno a 241 e 256 dollari nel 2025, rispetto ai precedenti 237 e 250 dollari. Ciò riflette le loro aspettative per una “crescita economica più forte e profitti più elevati” per i settori della tecnologia dell’informazione e dei servizi di comunicazione, che contengono cinque dei cosiddetti Magnifici Sette titoli, tra cui Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet e Meta.

Fonte: Bloomberg